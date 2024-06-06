Çankaya Belediyesi Çocuk Birimlerinin Yıl Sonu Etkinliği - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Çocuk Birimlerinin Yıl Sonu Etkinliği

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Çankaya Belediyesi çocuk birimlerinin hazırladığı yıl sonu etkinliği olan 'İlk Sahnem' bale gösterisi ve müzik dinletisi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Gösteriye aileler büyük ilgi gösterdi.

06.06.2024 12:16  Güncelleme: 13:03
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi çocuk birimlerinin hazırladığı yıl sonu etkinliği "İlk Sahnem" bale gösterisi ve müzik dinletisi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Gösteriye aileler büyük ilgi gösterdi.

Çankaya Belediyesi çocuk birimleri tarafından, merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı bir yıl sonu gösterisi düzenlendi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "İlk Sahnem" etkinliğinde, Çankaya Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de minikleri yalnız bırakmadı. Çankaya Belediyesi Sokullu ve Bayraktar Gelişimsel Oyunevi, Çayyolu ve Kırkkonaklar Çocuk Atölyesi ve 23 Nisan Çocuk Evi öğrencileri tarafından hazırlanan bale gösterisi ve müzik dinletisine, çocukların aileleri de büyük ilgi gösterdi.

Çocuklardan müzik ve dans dolu performans

Çello Orkestrası ile açılışı yapılan etkinlikte, ilk olarak Bayraktar ve Sokullu Gelişimsel Oyunevleri'nin 4 ve 5 yaş grubu öğrencileri bale gösterisiyle sahne aldı. Ardından Çayyolu Çocuk Atölyesi Orman ve Su Perileri bale gösterisi ve hareketli danslarıyla izleyiciyle buluştu. Kırkkonaklar Çocuk Atölyesi ve 23 Nisan Çocuk Evi, 'Mevsimler' temalı bir bale gösterisi sergiledi. Kırkkonaklar Çocuk Atölyesi yaz ve sonbahar, 23 Nisan Çocukevi ise ilkbaharı temsil eden performanslarıyla beğeni topladı.

Konuk grup Lamia Sanat Akademisi öğrencilerinin hazırladığı gösteri, izleyicilere keyifli anlar yaşatırken; gecenin sonunda bale öğretmenlerinin kış temalı gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi Çocuk Birimlerinin Yıl Sonu Etkinliği - Son Dakika

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