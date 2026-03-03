Çankaya Belediyesi'nin Dijital Yüzü "Çankapp" Yayında

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, tüm belediye hizmetlerini tek bir uygulamada buluşturan dijital platformu Çankapp'i kullanıma sundu. Uygulama ile talep ve başvurular tek ekran üzerinden oluşturulabilecek, süreç anlık takip edilebilecek.

Çankaya Belediyesi, belediyenin tüm hizmetlerini "Çankapp" ile mobil uygulamaya taşıdı. Dijital bir rehber olma özelliği taşıyan uygulama ile vatandaşlar, belediyeye iletmek istedikleri talep ve başvuruları tek ekran üzerinden kolayca oluşturabiliyor. Kreş işlemlerinden öğrenci sofralarına, diş hekimi randevularından evlendirme başvurularına kadar pek çok hizmete uygulama aracılığıyla ulaşılabiliyor. Yapılan başvuruların tüm süreci ise anlık olarak uygulama üzerinden takip edilebiliyor.

"Çek & Gönder" ile sorun bildirimi"

Uygulamanın "Çek & Gönder" özelliği sayesinde ilçe genelinde karşılaşılan sorunlar hızlıca belediyeye iletilebiliyor. Vatandaşlar gördükleri sorunun fotoğrafını çekip uygulama üzerinden yükleyerek taleplerini kayda aldırabiliyor ve süreci adım adım izleyebiliyor.

"Ne nerede" ile hizmet noktaları haritada

Çankapp'in "Ne Nerede" özelliği, Çankaya'daki belediye hizmet alanlarını harita üzerinden görüntüleme imkanı sunuyor. Kent lokantaları, Çankafeler, parklar, kütüphaneler, kültür merkezleri, pazar yerleri, muhtarlıklar, polis ve zabıta merkezleri, nöbetçi eczaneler ile acil toplanma alanları gibi birçok noktaya uygulama üzerinden ulaşılabiliyor. Kullanıcılar tek tıkla yol tarifi alabiliyor, kategorilere göre keşif yapabiliyor ya da en yakın hizmet noktasını görüntüleyebiliyor.

Sosyal destekler ve dayanışma özellikleri

Belediye hizmet binaları, Çankaya Evleri, Kadın Danışma Merkezleri, Engelsiz Yaşam Merkezleri, Gündüz Bakımevleri ve Gençlik Merkezleri gibi birçok hizmet alanının adres ve konum bilgileri de Çankapp üzerinden erişilebilir hale geldi. Öğrenciler için sunulan QR kodlu ücretsiz yemek uygulamasına da Çankapp üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. Uygulama, patili dostlar için kayıp ilanı oluşturma ve sahiplendirme ilanı paylaşma gibi özellikler de sunuyor.

Vergi ve ruhsat işlemleri uygulama üzerinden

Vergi ödeme, işyeri ruhsat başvuruları, emlak beyanı ve imar durumu sorgulama gibi belediye işlemleri de Çankapp aracılığıyla daha hızlı yapılabiliyor. Uygulama üzerinden Wi-Fi noktaları ve geri dönüşüm getirme noktaları da görüntülenebiliyor.