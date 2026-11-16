Çankaya Belediyesi emlak ve çevre temizlik vergisinde son tarihi 30 Kasım 2026 açıkladı

Çankaya Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergisi mükelleflerine ikinci taksit ödemeleri için son tarihin 30 Kasım 2026 olduğunu duyurdu.

Çankaya Belediyesi, 2026 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemelerinin son gününün 30 Kasım olduğunu hatırlatarak vatandaşlara ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulundu. Vatandaşlar, vergi ödemelerini belediyenin ÇankApp mobil uygulaması, e-Belediye sistemi (ebelediye.cankaya.bel.tr) ve e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek. Ayrıca Halkbank ve Vakıfbank şubeleri ile bankaların sunduğu ödeme kanallarından ve belediyeye bağlı tahsilat bürolarından da ödeme yapılabilecek. Vergi borçlarını yüz yüze ödemek isteyen vatandaşlar, Çankaya genelinde hizmet veren tahsilat bürolarında ödeme yapabiliyor.

Çankaya Belediyesi'ne bağlı tahsilat noktalarının adres ve telefon bilgileri ise şu şekildedir;

"Merkez: Çankaya Belediyesi Hizmet Binası, Ziya Gökalp Caddesi No: 11 Kızılay-0 (312) 458 89 00. 100. Yıl İşçi Blokları: 1534. Sokak ile 1524. Sokak kesişimi-0 (312) 284 83 70. Dikmen: İlke Caddesi No: 1, Sokullu Çankaya Evi içi-0 (312) 481 21 36. Emek: Emek Mahallesi 28. Cadde No: 2, Semt Pazarı içi-0 (312) 215 76 99. Küçükesat: Bülbülderesi Caddesi, Esat Çankaya Evi içi-0 (312) 437 82 84. Yıldız: Turan Güneş Bulvarı, Tiflis Caddesi No: 38-0 (312) 441 66 54. Çayyolu: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2924. Cadde No: 1-0 (312) 458 90 62."

Çankaya Belediyesi'nin online ödeme sistemleri sayesinde vatandaşlar belediyeye gitmeden de vergi borçlarını ödeyebiliyor. e-Belediye ve e-Devlet üzerinden kredi kartıyla ödeme yapılabilirken ÇankApp mobil uygulaması da vatandaşlara hızlı ve kolay ödeme imkanı sunuyor. Tahsilat bürolarında hafta içi semt noktalarında 08.00-16.00, Kızılay'daki merkez hizmet binasında ise 08.00-17.00 saatleri arasında işlem yapılabiliyor.