Çankaya Belediyesi, Fakir Baykurt'u 95. Yaşında Andı

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, 'Ahde Vefa: Cumhuriyet'in Ustalarına Saygı' projesi kapsamında Fakir Baykurt'u andı. Çayyolu Hizmet Binası'nda gerçekleşen "Fakir Baykurt 95 Yaşında" konulu söyleşi, edebiyat tutkunlarını bir araya getirdi.

Çankaya Belediyesi, Ahde Vefa: Cumhuriyet'in Ustalarına Saygı projesi kapsamında Türk edebiyatının usta kalemi Fakir Baykurt'u andı. Çayyolu Hizmet Binası'nda gerçekleşen "Fakir Baykurt 95 Yaşında" konulu söyleşiye, Başkentliler büyük ilgi gösterdi. Söyleşide, Fakir Baykurt'un kızı Işık Baykurt, Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. S. Dilek Yalçın Çelik, Hacettepe Üniversitesi Doktora Öğrencisi Zeynep Durak ve Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Çağla Karagöz konuşmacı olarak yer aldı.

Yazarın hayatının, sanat anlayışının ve eserlerinin ele alındığı etkinlikte "Kaplumbağalar" romanı tüm yönleriyle değerlendirildi. Işık Baykurt ise kendi izlenimleri ve hatıraları ile Fakir Baykurt'un hayatını, öğretmenliğini ve edebi yönünü katılımcılarla paylaştı.

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in Ustalarına Saygı parolası ile düzenlediği Ahde Vefa söyleşilerinde Cumhuriyet dönemine değer katmış sanatçıların hayat hikayesinden yazın dünyasına armağan ettikleri eserlere ve fikirlerine kadar dikkat çeken ve keşfedilmemiş yönlerini uzman konuşmacılar tarafından sanatseverlere aktarıyor. Proje kapsamında bu zamana kadar Nezihe Meriç, Can Yücel ve Fazıl Hüsnü Dağlarca anılırken; son olarak Fakir Baykurt, "Fakir Baykurt 95 Yaşında" başlıklı söyleşi ile 2024 yılının son Ahde Vefa etkinliğinde anıldı.