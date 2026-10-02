Çankaya Belediyesi heyeti, Dongcheng ile 10'uncu yıl için iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi heyeti, Dongcheng ile 10'uncu yıl için iş birliğini görüştü

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Çankaya Belediyesi heyeti, Dongcheng ile 10\'uncu yıl için iş birliğini görüştü
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Çankaya Belediyesi heyeti, Pekin Dongcheng ile kardeş şehir ilişkisinin 10'uncu yıl dönümü kapsamında bölgeyi ziyaret etti. Görüşmelerde eğitim, kültür, kent yönetimi ve kültürel mirasın korunmasında iş birliği ele alındı; heyet Pekin Kültür Forumu'na katıldı.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi heyeti, Pekin'in Dongcheng Bölgesi ile kardeş şehir ilişkisinin 10'uncu yıl dönümü kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette, yerel yönetimler arası iş birliğinin geliştirilmesi, kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni çalışma alanlarını ele aldı.

Çankaya Belediyesi ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de bulunan Dongcheng Bölgesi asındaki kardeş şehir ilişkisinin 10'uncu yılı kapsamında 20–23 Eylül 2026 tarihleri arasında Dongcheng Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştirildi.

Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri Tolgay Yorulmaz, Mustafa Kemal Kömürcü ve Ertok Erdal ile Dış İlişkiler Müdürü Umut Berker Sevilmiş'in yer aldığı heyet, Dongcheng Bölgesi Halk Hükümeti yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde 10 yıllık kardeş şehir ilişkisinin mevcut durumu değerlendirilirken, gelecek dönemde geliştirilebilecek iş birliği alanları ele alındı. Eğitim, kültür ve sanat, yerel yönetimler arası iş birliği, kent yönetimi ve kültürel mirasın korunması başta olmak üzere farklı alanlarda karşılıklı deneyim paylaşımının sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

KENT YÖNETİMİ VE TOPLUM HİZMETLERİ İNCELENDİ

Çankaya heyeti, ziyaret kapsamında Dongcheng Bölgesi'nin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve tanıtılmasına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bölgedeki çeşitli kültürel ve kentsel uygulamalar yerinde incelenirken, toplum hizmetleri ile yaşlı ve engelli bakım hizmetlerine ilişkin uygulamalarla ilgili de bilgi edinildi.

Heyet ayrıca Pekin 5 No'lu Anaokulu'nu ziyaret ederek eğitim alanındaki yerel uygulamalar ve çocuklara yönelik kamu hizmetlerine ilişkin incelemelerde bulundu.

PEKİN KÜLTÜR FORUMU'NDA ULUSLARARASI TEMAS

Ziyaret programı kapsamında Pekin Kültür Forumu'na da katılım sağlandı. Farklı ülkelerden kültür, sanat, yerel yönetim ve kamu kurumlarının temsilcilerini bir araya getiren forumda; kültürlerarası iletişim, kültürel mirasın korunması, şehirlerin kültürel gelişimi ve uluslararası kültürel iş birliği konuları ele alındı, yeni iş birliği olanakları değerlendirildi.

Kaynak: ANKA
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