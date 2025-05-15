(ANKARA) - İklim krizine dikkati çekmek amacıyla yerel yönetimler düzeyindeki çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, "İklim Adaleti ve İnsan Hakları" paneline ev sahipliği yaptı.

Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Yerel Yönetimler Düzeyinde İklim Adaleti ve İnsan Hakları" paneline Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden isimler, akademik düzeyde katkı sundu.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yürütülen panelin moderatörlüğünü Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Filiz Aydın üstlendi.

Etkinlikte ABB İklim Değişikliği ve Temiz Hava Şube Müdürü Mustafa Taşdemir, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süheyla Suzan Gökalp, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Balaban, avukat Duygu Kulaç ile GTE Proje yöneticileri ve ortakları Engin Koç ve Kemal Demirkol konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, iklim adaleti ve insan hakları çerçevesinde sürdürülebilir ve eşitlikçi bir dünya için çözüm önerileri paylaşıldı.

Sosyal adalet vurgusu

Panelin ilk bölümünde, Çankaya ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nden yetkililer, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolüne değindi. Ulusal ve uluslararası iklim mevzuatındaki güncel gelişmeler değerlendirildi.

İkinci bölümde ise akademisyenler, iklim adaleti kavramı ile insan hakları arasındaki ilişkiyi ele aldı. Suya erişim, barınma, gıda güvenliği ve sağlık hizmetleri gibi temel hakların iklim krizinden nasıl etkilendiği tartışıldı. Katılımcılar, yerel yönetimlerin bu alanlardaki sorumluluklarını değerlendirdi.

Katılımcı ve şeffaf mücadele

Panelde konuşan Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Aydın, "Çankaya Belediyesi olarak iklim konusunda sorumluluklarımızın farkındayız. İklim kriziyle mücadelede, sosyal adaleti gözeten bir yaklaşımla hem çevreyi koruyan hem de toplumsal eşitliği önceleyen politikalar geliştiriyoruz. Bu kapsamda Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlık sürecimizi tamamladık. Bu mücadeleyi yalnızca teknik raporlarla değil, katılımcı, şeffaf ve insan odaklı bir yaklaşımla yürütmemiz gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Panelde gündemdeki İklim Kanunu tasarısını da değerlendirilirken, akademisyenler yasal düzenlemelere katkı sunacak bu tür çalışmaların ortak çabayla daha etkili sonuçlar doğuracağına işaret etti.