Çankaya Belediyesi Kadın Emeği Festivali'nde Kadınlara Gelir Desteği Sağladı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Kadın Emeği Festivali'nde Kadınlara Gelir Desteği Sağladı

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Çankaya Belediyesi'nin kadınlara gelir desteği sağlamak için düzenlediği Kadın Emeği Festivali, konserler, gösteriler ve çocuklar için etkinliklerle sona erdi. Festivalde 180 kadın ürettikleri el emeği ürünlerini stantlarda sattı.

08.07.2024 12:44  Güncelleme: 13:59
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin kadınlara gelir desteği sağlamak için hayata geçirdiği ve bu yıl 7'incisi düzenlenen 'Kadın Emeği Festivali', vatandaşlarla buluştu. 5 Temmuz'da başlayıp üç gün süren festival, konserler, gösteriler ve çocuklar için etkinliklerle sona erdi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de festivalin kapanış gününde stantları ziyaret etti.

Çankaya Belediyesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek ve kadın emeğini görünür kılmak için hayata geçirdiği 'Kadın Emeği Festivali' bu yıl 7'inci kez Başkentlilerle buluştu. Kadınlara gelir desteği amaçlı 'Elimin Emeği Evimin Ekmeği' projesi kapsamında gerçekleştirilen festival, üç gün sürdü.

180 kadına gelir desteği

Festivalde 180 kadın, ürettikleri el emeği ürünlerini stantlarda satma imkanı buldu. Festivalin kapanış gününde Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner stantları ziyaret ederek, kadınlarla sohbet etti. Ziyareti Başkan Güner, sosyal medya hesaplarından "Tüm emekçi kadınlara gönülden teşekkürler" notuyla paylaştı. Başkan Güner'e festivale gelen vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Çocuklar unutulmadı

Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen festival programında konserler, gösteriler ve çocuklar için etkinlikler yer aldı. DJ Performans, Retro Queen, On'lar Acapella, Sena Şener konserleriyle renklenen festivalde, çocuklar için bubble show, kukla gösterisi, müzikli maskotlar ve yüz boyama etkinlikleri düzenlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi Kadın Emeği Festivali'nde Kadınlara Gelir Desteği Sağladı - Son Dakika

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