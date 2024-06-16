Çankaya Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda Hizmet Vermeye Başladı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda Hizmet Vermeye Başladı

Çankaya Belediyesi, Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda vatandaşlara hizmet vermek için çalışmalara başladı. Ekipler, araç yoğunluğunu azaltmak için kontrollü giriş ve çıkışlar sağlarken, vatandaşlara çay ikramı ve poşet desteği de sunuyor. Ayrıca alanda temiz su temini, ilaçlama, hayvan kontrolü ve zabıta hizmetleri de bulunacak.

16.06.2024 10:36
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşların ihtiyaçlarına göre düzenlenen Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda çalışmalara başladı.

Tüm birimleriyle kesim alanında faaliyet gösteren Çankaya Belediyesi başta Zabıta olmak üzere Fen İşleri, Temizlik, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri, Sosyal Yardım Sağlık Birimi ekipleri ile vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürdü. Özellikle sabah saatlerinde araç yoğunluğunu en aza indirmek için alana giriş ve çıkışları kontrollü bir şekilde gerçekleştiren ekipler, araçlarıyla gelen vatandaşları bayram için hazırlanan otoparka aldı.

Vatandaşlara çay ikramında bulunan belediye, kesim sonrası taşıma kolaylığı açısından poşet desteği de veriyor.

Tankerlerle vatandaşlara temiz su temin edilirken havalı calaska sisteminin kurulu olduğu alanda, hayvan gübreleri ve seyyar tuvaletler düzenli aralıklarla temizleniyor. Bayramdan önce olduğu gibi bayram süresince de devam edecek ilaçlama çalışmaları hem bölgede bulunacak vatandaşların sağlığı hem de hayvanların sağlığı açısından önem taşıyor.

Bayram boyunca alanda ambulans, ilaçlama, hayvan kontrol ve zabıta araçları da hazır bulunacak.

Çankaya Belediyesi, bayram boyunca Çankaya İletişim Merkezi'nin 444 06 01 numaralı hattından, 'https://iletmer.cankaya.bel.tr/' adresinden ve 0505 167 19 67 Whatsapp hattından talep ve şikayetleri alacak.

Kaynak: ANKA

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