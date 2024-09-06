Çankaya Belediyesi Kütüphaneleri Haftanın Yedi Günü Hizmet Veriyor

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Çankaya Evleri ve kültür merkezlerindeki 16 kütüphanesi ile haftanın yedi günü hizmet veriyor.

2 Eylül itibarıyla Cebeci'de Sevgi Soysal Kütüphanesi, Yıldız Hizmet Binası'nda Kemal Baytaş Kütüphanesi ve Çayyolu Hizmet Binasında Prof. Dr. Muammer Aksoy Kütüphanesi, tüm hafta boyunca 09.00-24.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi'ndeki Nazım Hikmet Kütüphanesi, Kırkkonaklar Çankaya Evi'ndeki Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kütüphanesi, Zübeyde Hanım Çankaya Evi'ndeki Prof. Dr. Bahriye Üçok Kütüphanesi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde bulunan Yaşar Kemal Kültür Kütüphanesi, Sokullu Çankaya Evi'nde Ahmed Arif Kütüphanesi, Dilekler ve 50. Yıl Çankaya Evi'ndeki Halide Edip Adıvar Kütüphanesi, 100. Yıl Çankaya Evi'nde İrem Kütük Kütüphanesi, Karapınar'da bulunan Adalet Ağaoğlu Kütüphanesi ve Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi'ndeki aynı adlı kütüphane hafta içi 09.00-16.30 arasında hizmet sunacak.

Herkese kütüphane var

Çankaya Belediyesi, yetişkinlerin yanı sıra bebeklerin ve görme engelli vatandaşların yararlanabildikleri kütüphaneleri ile de hizmet veriyor. Beytepe'de Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi, görme engelli vatandaşların yararlandığı Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yer alan Sesli Kütüphane ve İmrahor Mahallesi'ndeki İşçi Kütüphanesi hafta içi 09.00-16.30 arasında açık olacak.

Gezici kütüphane ise Çankaya'nın köylerine, farklı mahallelerine ve okullara gün ve saat sınırlaması olmadan etkinlikler kapsamında ziyarette bulunuyor.