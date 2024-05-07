Çankaya Belediyesi LGS ve YKS Sınavlarına Hazırlık Semineri Düzenliyor

Güncel

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, LGS ve YKS'ye 4 hafta kala "Sınavda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ve Sınav Kaygısıyla Baş Etme Yöntemleri" başlıklı bir seminer düzenliyor.

Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi, LGS ve YKS sınavlarına haftalar kala Çankaya Akademi söyleşilerine başlıyor. Uzman eğitmenler tarafından verilecek "Sınava Dört Hafta Kala Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ve Sınav Kaygısıyla Baş Etme Yöntemleri" semineri, 12 Mayıs'ta 16.00 ile 18.00 saatleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ücretsiz olarak Başkentli öğrencileri ve velileri misafir edecek.

Seminerde Eğitim Uzmanı Barış Termisin ve Uğur Özdemir ile Psikolog Elif Asena Taşpınar öğrencilere rehberlik edecek bilgi aktarımında bulunacak. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Sabahattin Ali Konferans Salonu'nda düzenlenecek etkinlikte, stres ve kaygı ile başa çıkma teknikleri, sınav öncesi dikkat edilmesi gerekenler, motivasyon ve hedef belirleme ve tercih rehberliği gibi başlıklar ele alınacak. Sınava girecek öğrenci ve veliler için düzenlenen seminerler ücretsiz olarak Başkentlilerin katılımına açık olacak.