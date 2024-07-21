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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla aşure dağıttı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti.

Çankaya Belediyesi, Mürsel Uluç Kapalı Pazar Yeri'nde Muharrem Ayı dolayısıyla aşure dağıtımı yaptı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in ev sahipliğindeki programa, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve ilçe sakinleri katıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Muharrem Ayı'na ilişkin şunları söyledi:

"Matem ayındayız. Öncelikle bu ayda tutulan oruçların hak katında kabul olmasını diliyoruz. Bundan 1344 yıl önce Hz. Hüseyin ve yoldaşları, doğru bildikleri yoldan dönmediler. Zalimin zulmüne karşı eğilmediler ve Kerbela'da şehit edildiler. Bugün biz onları burada bir kez daha birlik aşuremizde anmaktan vazgeçmeyeceğiz ve aynı zamanda onların yolunda yürümekten de geri durmayacağız. 1344 yıldır bizler acımızı kalbimize gömdük. Sevgiyi, hoşgörüyü, barışı ve kardeşliği örgütledik ve birliğimizden beraberliğimizden geri durmadık. Çünkü bu topraklar sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün ve barışın toprakları. Çünkü bizler 'incinsende ve incitme' diyen aslan ile ceylanı bir kucakta tutan Hacı Bektaş Veli'nin torunlarımız. Çünkü bizler 'yaratılanı severiz yaratandan ötürü' diyen Yunus Emre'nin, 'ne olursan ol, yine gel' diyen Mevlana'nın evlatlarıyız ve bizler bu birlik, beraberlik anlayışı içerisinde yüzyıllardır bu topraklarda hoşgörüyle kardeşliği öndeledik. Kini ve öfkeyi değil sevgiyi, kavgayı değil kardeşliği hoşgörüyü, savaşı değil, barışı önceledik, bugünlere geldik. Bundan sonra da aynı anlayışla, aynı birlik beraberlik duygusu içerisinde daha güzel yarınlara, yine el ele omuz omuza yürüyeceğiz."

İlk defa Keçiören'de aşure dağıtıldığını söyleyen Gürer, "Yıllardır Çankaya'da benzer etkinlikleri elbette yapıyoruz ama buradan bir teşekkür konuşması yapmak istiyorum. Dün Keçiören'deydik. Biz ilk kez Keçiören'de belediye meydanında da birlik aşuremizi kaynattık" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise şunları söyledi:

"Tüm canları yürekten selamlıyorum. Bir Matem ayındayız ve acılarımızı paylaşıyoruz. 1344 yıl önce Hz. Hüseyin, Kerbala'da adalet dediği için şehit edildi. Ben Hz. Hüseyin ve yoldaşlarını rahmetle anıyorum ve önlerinde saygıyla eğiliyorum. 1344 yıldır adalet isteğimiz bitmedi. Takıldık, asıldık, ayrıştırılmaya çalışıldık ama hiç nefret etmedik. Size söz veriyorum çok yakın bir zamanda benim güzel ülkemde isminden dolayı, inancından dolayı artık hiç kimse ayrıştırılmayacak."