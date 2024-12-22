Çankaya Belediyesi\'nde \'The Unspoken: Konuşulmayanlar\' Sergisi Açıldı

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Berkan Mumcu'nun "The Unspoken: Konuşulmayanlar" sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 21 Ocak 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

Çankaya Belediyesi Fikret Otyam Sanat Merkezi'nde açılan "The Unspoken: Konuşulmayanlar" sergisinde Berkan Mumcu, insanların korkuları, hayal kırıklıkları ve acılarının kelimelere sıkışıp etkisini yitirmesini tuvale yansıtıyor.

Sanatçı sergide sanatseverleri gizli bir dünyaya davet ederken, her bir eserde görünüşlerin değil gözlerin ardında saklı kalan anlamları, kaybolan sözleri ve insanların itiraf etmekten korktuğu hisleri birer birer konuşturuyor.

Sergiyi 'Gözlerimiz görür, ruhumuz tamamlar' olarak niteleyen Mumcu, çalışmalarında, her insanın içsel dünyasında var olan o görsel sessizlikleri renklerle, figürlerle dışa vuruyor.

Sergi, 21 Ocak 2025 tarihine kadar gezilebilecek.