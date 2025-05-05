Çankaya Belediyesi'nden 200 Bin Çiçek Üretimi

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, baharın gelmesiyle yaz dönemi bitki üretimi için çalışmalarını hızlandırdı. Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan Çansera'da yetiştirilen 200 bin adet çiçek, üretimin tamamlanmasının ardından ilçenin çeşitli noktalarında toprakla buluşturulacak.

Çankaya Belediyesi, Çansera'da yaz aylarında parkları süsleyecek ve vatandaşlara sunulacak çiçekler için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çansera'da ocak ayı sonu itibarıyla tohumları atılan ve nisan ayı sonunda dikim aşamasına gelen yazlık çiçeklerin üretimi devam ederken, çelik alma yöntemiyle fidan yetiştiriciliği de sürüyor.

Çansera seralarında bu yıl 200 bin yazlık çiçek üretimi için çalışan ekipler, kadife, yerli kadife, yıldız, petunya, sardunya, zinya ve horozibiği gibi yaz çiçeklerin yetiştirilmesinin yanı sıra ağaç ve çalı grubu bitkilerini de çelik alma yoluyla üretiyor. Bu yöntemle 30 bin adet fidan yetiştirilmesi hedeflenen Çansera'da, ilk kez taflan, forsitya, lüküstür ve kızılcık gibi türlerde başarılı sonuçlar alındı. Toplamda 15 bin taflan çeliği, 7 bin leylak ve 7 bin gül çeliği ile hedeflenen fidan sayısına ulaşıldı.

Çankaya Belediyesi, Çansera'da yetiştirdiği bitkileri ilçedeki parklarda kamusal alanlarda kent süslemesi için de kullanıyor. Okullara, muhtarlıklara, özel kurumlara ve derneklere çiçek desteğinde bulunarak kent peyzajına katkı bulunuyor.