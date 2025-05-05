Çankaya Belediyesi'nden 200 Bin Çiçek Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankaya Belediyesi'nden 200 Bin Çiçek Üretimi

Çankaya Belediyesi, bahara hazır olmak amacıyla Uğur Mumcu Parkı içindeki Çansera'da 200 bin adet yazlık çiçek üretimi yapıyor. Parkları süsleyecek olan çiçekler, çeşitli kamu alanlarına dağıtılacak.

05.05.2025 10:55  Güncelleme: 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, baharın gelmesiyle yaz dönemi bitki üretimi için çalışmalarını hızlandırdı. Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan Çansera'da yetiştirilen 200 bin adet çiçek, üretimin tamamlanmasının ardından ilçenin çeşitli noktalarında toprakla buluşturulacak.

Çankaya Belediyesi, Çansera'da yaz aylarında parkları süsleyecek ve vatandaşlara sunulacak çiçekler için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çansera'da ocak ayı sonu itibarıyla tohumları atılan ve nisan ayı sonunda dikim aşamasına gelen yazlık çiçeklerin üretimi devam ederken, çelik alma yöntemiyle fidan yetiştiriciliği de sürüyor.

Çansera seralarında bu yıl 200 bin yazlık çiçek üretimi için çalışan ekipler, kadife, yerli kadife, yıldız, petunya, sardunya, zinya ve horozibiği gibi yaz çiçeklerin yetiştirilmesinin yanı sıra ağaç ve çalı grubu bitkilerini de çelik alma yoluyla üretiyor. Bu yöntemle 30 bin adet fidan yetiştirilmesi hedeflenen Çansera'da, ilk kez taflan, forsitya, lüküstür ve kızılcık gibi türlerde başarılı sonuçlar alındı. Toplamda 15 bin taflan çeliği, 7 bin leylak ve 7 bin gül çeliği ile hedeflenen fidan sayısına ulaşıldı.

Çankaya Belediyesi, Çansera'da yetiştirdiği bitkileri ilçedeki parklarda kamusal alanlarda kent süslemesi için de kullanıyor. Okullara, muhtarlıklara, özel kurumlara ve derneklere çiçek desteğinde bulunarak kent peyzajına katkı bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Uğur Mumcu, Belediye, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden 200 Bin Çiçek Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:38:01. #7.13#
SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi'nden 200 Bin Çiçek Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.