Çankaya'da 23 Nisan, Çocukların Eserlerinden Oluşan Sergi ile Başladı
Çankaya'da 23 Nisan, Çocukların Eserlerinden Oluşan Sergi ile Başladı

21.04.2026 10:42  Güncelleme: 11:31
Çankaya Belediyesi, 14 büyükelçiliğin iş birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler, çocukların resim ve seramik sergisiyle başladı. Uluslararası katılımla yapılan gösteriler büyük ilgi topladı ve çocuklar farklı kültürleri temsil etti.

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin, 14 büyükelçiliğin iş birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikler; gündüz bakımevlerinde eğitim alan çocukların hazırladığı resim ve seramik sergisiyle başladı.

Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 14 büyükelçiliğin iş birliğiyle düzenlediği etkinliklerle çocukları kültürlerarası bir buluşmada bir araya getirdi. Çocukların resim ve seramik sergisine ev sahipliği yapan Atatürk Sanat Merkezi, yine çocukların gösterileriyle renkli anlara sahne oldu. Yabancı temsilciliklerin de katıldığı etkinliğe, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları Aydın Özsoy ve Anıl Çetin ev sahipliği yaptı.

Uluslararası katılım

Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri çocuklarının sahne aldığı gösterilerde, çocukların performansı büyük beğeni topladı. Şenliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise uluslararası katılım oldu. Avusturya uluslararası çocuk koro gösterisi, müzik aracılığıyla kültürel bağları ortaya koydu.  Etkinlikte gündüz bakım evleri çocukları aynı zamanda Brezilya, Ukrayna, Şili ve İsveç ülkelerini temsil eden atölye çalışmalarında yer aldı. Çocuk gruplarının sergilediği halk dansları ve performanslar büyük ilgi gördü. Brezilya'nın ritmik dansları, Ukrayna'nın geleneksel figürleri, Şili'nin renkli sahne performansı ve İsveç'in estetik koreografileri ilgiyle takip edildi. Etkinlikte son olarak Şubadap grubu sahne aldı.

Çankaya Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikler, Atatürk Sanat Merkezi'nde 23 Nisan'a kadar sürecek.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Çankaya'da 23 Nisan, Çocukların Eserlerinden Oluşan Sergi ile Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Çankaya'da 23 Nisan, Çocukların Eserlerinden Oluşan Sergi ile Başladı - Son Dakika
