Çankaya'da 23 Nisan, Çocukların Eserlerinden Oluşan Sergi ile Başladı

Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 14 büyükelçiliğin iş birliğiyle düzenlediği etkinliklerle çocukları kültürlerarası bir buluşmada bir araya getirdi. Çocukların resim ve seramik sergisine ev sahipliği yapan Atatürk Sanat Merkezi, yine çocukların gösterileriyle renkli anlara sahne oldu. Yabancı temsilciliklerin de katıldığı etkinliğe, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları Aydın Özsoy ve Anıl Çetin ev sahipliği yaptı.

Uluslararası katılım

Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri çocuklarının sahne aldığı gösterilerde, çocukların performansı büyük beğeni topladı. Şenliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise uluslararası katılım oldu. Avusturya uluslararası çocuk koro gösterisi, müzik aracılığıyla kültürel bağları ortaya koydu. Etkinlikte gündüz bakım evleri çocukları aynı zamanda Brezilya, Ukrayna, Şili ve İsveç ülkelerini temsil eden atölye çalışmalarında yer aldı. Çocuk gruplarının sergilediği halk dansları ve performanslar büyük ilgi gördü. Brezilya'nın ritmik dansları, Ukrayna'nın geleneksel figürleri, Şili'nin renkli sahne performansı ve İsveç'in estetik koreografileri ilgiyle takip edildi. Etkinlikte son olarak Şubadap grubu sahne aldı.

Çankaya Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikler, Atatürk Sanat Merkezi'nde 23 Nisan'a kadar sürecek.