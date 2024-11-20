Çankaya Belediyesi\'nden Avrupa Atık Azaltım Haftası Etkinlikleri

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında Sakarya Caddesi'nde bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. 'Dökme, Sakla, Dönüştür' sloganıyla ön plana çıkan etkinliklerde, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından atıkların azaltılması konusunda farkındalık sağlanacak.

Çankaya Belediyesi, 16-24 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında Sakarya Caddesi'nde farkındalık etkinlikleri gerçekleştirecek. Çevre Mühendisleri Odası, Çiğdemim Derneği, Ayone Çiftliği, Güzeltepe Lions Kulübü ve Tema Ankara Şube'nin katkıda bulunacağı programın bu seneki teması "gıda atıkları" olarak belirlendi.

22 Kasım Cuma günü saat 10.00'da başlayacak etkinlikler kapsamında bilgilendirme stantları kurulacak, kompost yapımı ve gıda atıklarının değerlendirilmesi üzerine atölye çalışmaları yapılacak.

"Dökme, Sakla, Dönüştür" sloganıyla ön plana çıkan etkinliklerde vatandaşlar, okullar, işletmeler, sivil toplum kuruluşları, dernekler gibi aktörlerin bir araya gelmesi ile atıkların azaltılması ve atık oluşumunun önlenmesi konusunda farkındalığı artırmak amaçlanıyor.