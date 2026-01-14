Çankaya'da Yarıyıl Tatili Şenlikle Renklenecek

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, yarıyıl tatiline girecek çocuklar için zengin bir program hazırladı. "Sömestr Karne Şenliği" başlığıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında iki hafta boyunca çocuk tiyatroları, film gösterimleri ve çocuklara yönelik sanat atölyeleri gerçekleştirilecek.
Çankaya Belediyesi, çocukların verimli bir yarıyı tatili geçirmeleri amacıyla kültür ve sanatla iç içe bir program hazırladı.
Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Çankaya Evleri'nde gerçekleştirilecek etkinliklerle çocukların sanatsal üretimle tanışması, hayal güçlerini geliştirmesi ve tatil sürecini nitelikli etkinliklerle değerlendirmesi hedefleniyor. Ücretsiz olarak düzenlenecek program, hem eğlenceli hem de öğretici içeriklerle geçecek.
Atölyelere katılmak isteyenler, etkinlikten önceki günler ilgili Çankaya Evi'ni arayarak ya da bizzat başvuru yapabilecek.
7-12 yaş çocuklarla saat 13.30 itibarıyla gerçekleşecek ve kontenjanla sınırlı atölye programı ise şöyle olacak:
Karapınar Çankaya Evi
22 Ocak 2026 Perşembe -Abidinpaşa Milli Mücadele Müzesi Gezisi
29 Ocak 2026 Perşembe - Karikatür Atölyesi
Bademlidere Çankaya Evi
26 Ocak 2026 Pazartesi - Karikatür Atölyesi
Kırkkonaklar Çankaya Evi
28 Ocak 2026 Çarşamba - Ahşap Oyuncak Atölyesi
Mürsel Uluç Çankaya Evi
30 Ocak 2026 Cuma - Masallarla Yaratıcı Düşünce
1. Grup: 13.30 – 14.15
2. Grup: 14.20 – 15.15
Birlik Çankaya Evi
27 Ocak 2026 Salı - Masallarla Yaratıcı Düşünce
1. Grup: 13.30 – 14.15
2. Grup: 14.20 – 15.15
Yaş ve kontenjan sınırı olmadan gerçekleşecek film gösterimi ve tiyatro oyunları programı ise şu şekilde olacak:
22 Ocak 2026 Perşembe
Çocuk Tiyatrosu – "Keloğlan ve Dr. Sihirbaz" Saat: 13.00
Yer: Yılmaz Güney Sahnesi
Çocuk Tiyatrosu – "Peter Pan" Saat: 14.00
Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi
23 Ocak 2026 Cuma
Çocuk Tiyatrosu – "Kurşun Asker'in Düşleri" Saat: 14.00
Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi
25 Ocak 2026 Pazar
Film Gösterimi – "Terrawilly" Saat: 14.00
Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi
26 Ocak 2026 Pazartesi
Film Gösterimi – "Yakari"Saat: 13.00
Yer: Yılmaz Güney Sahnesi
27 Ocak 2026 Salı
Çocuk Tiyatrosu – "Dünyadaki En Güzel Şey" Saat: 11.00
Yer: Yılmaz Güney Sahnesi
28 Ocak 2026 Çarşamba
Film Gösterimi – "Dreambuilders"Saat: 13.00
Yer: Yılmaz Güney Sahnesi
29 Ocak 2026 Perşembe
Çocuk Tiyatrosu – "Ormandaki Sihirli Ayna" Saat: 14.00
Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi
30 Ocak 2026 Cuma
Çocuk Tiyatrosu – "Çimidi "Saat: 13.00
Yer: Yılmaz Güney Sahnesi
31 Ocak 2026
Çocuk Tiyatrosu – "Sevgi Ormanı" Saat: 14.00
Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi
