Çankaya'da Yarıyıl Tatili Şenlikle Renklenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çankaya'da Yarıyıl Tatili Şenlikle Renklenecek

14.01.2026 10:12  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya Belediyesi, yarıyıl tatiline girecek çocuklar için düzenlediği 'Sömestr Karne Şenliği' ile tiyatro, film gösterimi ve sanat atölyeleri gibi etkinlikler sunuyor.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, yarıyıl tatiline girecek çocuklar için zengin bir program hazırladı. "Sömestr Karne Şenliği" başlığıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında iki hafta boyunca çocuk tiyatroları, film gösterimleri ve çocuklara yönelik sanat atölyeleri gerçekleştirilecek.

Çankaya Belediyesi, çocukların verimli bir yarıyı tatili geçirmeleri amacıyla kültür ve sanatla iç içe bir program hazırladı.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Çankaya Evleri'nde gerçekleştirilecek etkinliklerle çocukların sanatsal üretimle tanışması, hayal güçlerini geliştirmesi ve tatil sürecini nitelikli etkinliklerle değerlendirmesi hedefleniyor. Ücretsiz olarak düzenlenecek program, hem eğlenceli hem de öğretici içeriklerle geçecek.

Atölyelere katılmak isteyenler, etkinlikten önceki günler ilgili Çankaya Evi'ni arayarak ya da bizzat başvuru yapabilecek.

7-12 yaş çocuklarla saat 13.30 itibarıyla gerçekleşecek ve kontenjanla sınırlı atölye programı ise şöyle olacak:

Karapınar Çankaya Evi

22 Ocak 2026 Perşembe -Abidinpaşa Milli Mücadele Müzesi Gezisi

29 Ocak 2026 Perşembe - Karikatür Atölyesi

Bademlidere Çankaya Evi

26 Ocak 2026 Pazartesi - Karikatür Atölyesi

Kırkkonaklar Çankaya Evi

28 Ocak 2026 Çarşamba - Ahşap Oyuncak Atölyesi

Mürsel Uluç Çankaya Evi

30 Ocak 2026 Cuma - Masallarla Yaratıcı Düşünce

1. Grup: 13.30 – 14.15

2. Grup: 14.20 – 15.15

Birlik Çankaya Evi

27 Ocak 2026 Salı - Masallarla Yaratıcı Düşünce

1. Grup: 13.30 – 14.15

2. Grup: 14.20 – 15.15

Yaş ve kontenjan sınırı olmadan gerçekleşecek film gösterimi ve tiyatro oyunları programı ise şu şekilde olacak:

22 Ocak 2026 Perşembe

Çocuk Tiyatrosu – "Keloğlan ve Dr. Sihirbaz" Saat: 13.00

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi

Çocuk Tiyatrosu – "Peter Pan" Saat: 14.00

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi

23 Ocak 2026 Cuma

Çocuk Tiyatrosu – "Kurşun Asker'in Düşleri" Saat: 14.00

Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi

25 Ocak 2026 Pazar

Film Gösterimi – "Terrawilly" Saat: 14.00

Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi

26 Ocak 2026 Pazartesi

Film Gösterimi – "Yakari"Saat: 13.00

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi

27 Ocak 2026 Salı

Çocuk Tiyatrosu – "Dünyadaki En Güzel Şey" Saat: 11.00

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi

28 Ocak 2026 Çarşamba

Film Gösterimi – "Dreambuilders"Saat: 13.00

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi

29 Ocak 2026 Perşembe

Çocuk Tiyatrosu – "Ormandaki Sihirli Ayna" Saat: 14.00

Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi

30 Ocak 2026 Cuma

Çocuk Tiyatrosu – "Çimidi "Saat: 13.00

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi

31 Ocak 2026

Çocuk Tiyatrosu – "Sevgi Ormanı" Saat: 14.00

Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Kültür, Güncel, Karne, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya'da Yarıyıl Tatili Şenlikle Renklenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
11:10
Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki
10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:42
Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık Takımın bel kemiği gidiyor
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:32:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Çankaya'da Yarıyıl Tatili Şenlikle Renklenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.