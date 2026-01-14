Çankaya'da Yarıyıl Tatili Şenlikle Renklenecek

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, yarıyıl tatiline girecek çocuklar için zengin bir program hazırladı. "Sömestr Karne Şenliği" başlığıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında iki hafta boyunca çocuk tiyatroları, film gösterimleri ve çocuklara yönelik sanat atölyeleri gerçekleştirilecek.

Çankaya Belediyesi, çocukların verimli bir yarıyı tatili geçirmeleri amacıyla kültür ve sanatla iç içe bir program hazırladı.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Çankaya Evleri'nde gerçekleştirilecek etkinliklerle çocukların sanatsal üretimle tanışması, hayal güçlerini geliştirmesi ve tatil sürecini nitelikli etkinliklerle değerlendirmesi hedefleniyor. Ücretsiz olarak düzenlenecek program, hem eğlenceli hem de öğretici içeriklerle geçecek.

Atölyelere katılmak isteyenler, etkinlikten önceki günler ilgili Çankaya Evi'ni arayarak ya da bizzat başvuru yapabilecek.

7-12 yaş çocuklarla saat 13.30 itibarıyla gerçekleşecek ve kontenjanla sınırlı atölye programı ise şöyle olacak:

Karapınar Çankaya Evi

22 Ocak 2026 Perşembe -Abidinpaşa Milli Mücadele Müzesi Gezisi

29 Ocak 2026 Perşembe - Karikatür Atölyesi

Bademlidere Çankaya Evi

26 Ocak 2026 Pazartesi - Karikatür Atölyesi

Kırkkonaklar Çankaya Evi

28 Ocak 2026 Çarşamba - Ahşap Oyuncak Atölyesi

Mürsel Uluç Çankaya Evi

30 Ocak 2026 Cuma - Masallarla Yaratıcı Düşünce

1. Grup: 13.30 – 14.15

2. Grup: 14.20 – 15.15

Birlik Çankaya Evi

27 Ocak 2026 Salı - Masallarla Yaratıcı Düşünce

1. Grup: 13.30 – 14.15

2. Grup: 14.20 – 15.15

Yaş ve kontenjan sınırı olmadan gerçekleşecek film gösterimi ve tiyatro oyunları programı ise şu şekilde olacak:

22 Ocak 2026 Perşembe

Çocuk Tiyatrosu – "Keloğlan ve Dr. Sihirbaz" Saat: 13.00

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi

Çocuk Tiyatrosu – "Peter Pan" Saat: 14.00

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi

23 Ocak 2026 Cuma

Çocuk Tiyatrosu – "Kurşun Asker'in Düşleri" Saat: 14.00

Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi

25 Ocak 2026 Pazar

Film Gösterimi – "Terrawilly" Saat: 14.00

Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi

26 Ocak 2026 Pazartesi

Film Gösterimi – "Yakari"Saat: 13.00

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi

27 Ocak 2026 Salı

Çocuk Tiyatrosu – "Dünyadaki En Güzel Şey" Saat: 11.00

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi

28 Ocak 2026 Çarşamba

Film Gösterimi – "Dreambuilders"Saat: 13.00

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi

29 Ocak 2026 Perşembe

Çocuk Tiyatrosu – "Ormandaki Sihirli Ayna" Saat: 14.00

Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi

30 Ocak 2026 Cuma

Çocuk Tiyatrosu – "Çimidi "Saat: 13.00

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi

31 Ocak 2026

Çocuk Tiyatrosu – "Sevgi Ormanı" Saat: 14.00

Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi