Çankaya Belediyesi'nden Down Sendromu Günü Etkinliği

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Merkez kursiyerlerinin ailelerinin de katıldığı etkinlikte down sendromlu bireyler, üreterek ve paylaşarak farkındalık oluşturdu.

Sıradan bir insan vücudunda 46 kromozom bulunurken, down sendromlu bireylerdeki 47 kromozoma dikkati çekmek için Birleşmiş Milletler tarafından her yıl üçüncü ayın 21'inci günü 21 Mart olarak ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü'nde Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri genetik farklılığa vurgu yaptı.

Kursiyerlerin ailelerinin de katıldığı etkinlik eğlenceli anlara sahne oldu. Uzman eğitmenler eşliğinde aileleriyle birlikte müzik dinleyip dans eden kursiyerler; ellerindeki "Önyargılara bir çizgi çek", "Tıpkı sizin gibiyiz artı 1 farkla", "Gerçek sevgi kromozom sormaz", "Sevginin formülü 47 kromozom", "Küçük 1 fark büyük 1 sevgi", "Down sendromu bir hastalık değildir" yazılı dövizler ve özel olarak hazırladıkları eldivenlerle toplumsal mesaj verdi.

Kursiyerler, her bireyin eşit, sevgi dolu ve erişilebilir bir dünyada yaşaması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.