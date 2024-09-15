Çankaya Belediyesi'nden Dünya İlkyardım Günü Etkinliği - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nden Dünya İlkyardım Günü Etkinliği

Çankaya Belediyesi, Türkiye Acil Tıp Derneği ile 14 Eylül Dünya İlkyardım Günü'nde gerçekleştirdiği etkinlikte, vatandaşlara ilk yardım konusunda eğitim verdi. '1 An, 1 Hareket, 1 Hayat Kurtarabilir' temasıyla düzenlenen etkinliğe birçok kişi katıldı.

15.09.2024 10:17  Güncelleme: 11:53
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Türkiye Acil Tıp Derneği iş birliğiyle 14 Eylül Dünya İlkyardım Günü'nde Halk Sağlığı Farkındalık ve Eğitim Etkinliği gerçekleştirdi. Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Çankaya Belediyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) 14 Eylül Dünya İlkyardım Günü'nde farkındalık oluştırmak için bir etkinlik düzenledi. Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleşen Halk Sağlığı Farkındalık ve Eğitim Etkinliğine ASELSAN ve Çankaya bölgesinde yer alan sağlık kuruluşları da destek verdi. "1 An, 1 Hareket, 1 Hayat Kurtarabilir" temasıyla gerçekleşen etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Şengül Öncü Kurumlu, CHP Kadın Kolları Genel Merkez MYK'sı ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Farkındalık eğitiminde TATD Yönetim Kurulu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bülent Erbil, sağlık görevlileriyle birlikte vatandaşlara solunumu ya da kalbi durmuş hastalara ilk yardımda nasıl müdahale edileceğini uygulamalı eğitimle anlattı. Etkinlikte erken müdahalede ilk yardımın önemine vurgu yapılırken, kalp masajı ve otomatik şok cihazının kullanımı hakkında da eğitim verildi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi'nden Dünya İlkyardım Günü Etkinliği - Son Dakika
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