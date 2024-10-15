Çankaya Belediyesi'nden İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

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(ANKARA) - İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı hazırlıklarına başlayan Çankaya Belediyesi, plan ile ilçenin enerji tüketimini azaltma, sera gazı emisyonlarını kontrol altına alma ve iklim değişikliğine uyum sağlama hedeflerini oluşturacak.

Çankaya Belediyesi, ilçeyi iklim değişikliğine dirençli, uyumlu, güvenli, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerjiye erişebilen bir kent olmaya hazırlıyor. Belediye, söz konusu plan ile ilçenin enerji tüketimini azaltma, sera gazı emisyonlarını kontrol altına alma ve iklim değişikliğine uyum sağlama hedeflerini oluşturacak. Eylem planının oluşturulması için kasım ve aralık aylarında iç ve dış paydaşlar toplantısına hazırlanan Çankaya, planı STK ve üniversitelerle iş birliği içinde yürütecek.

Plan, dört temel unsur üzerinde şekillenecek

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hazırlanacak plan, dört temel unsur üzerinde şekillenecek. İlk olarak, mevcut durum analizi ile Çankaya'nın enerji tüketimi, sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği etkilerine dair veriler değerlendirilecek. Ardından etkilenebilirlik, risk, fırsat ve kırılganlık analizleri yapılacak; bu aşamada iklim değişikliğinin ilçedeki potansiyel riskleri ve toplumsal etkileri de belirlenecek. Üçüncü aşama olarak, planın vizyon ve hedefleri net bir şekilde belirlenerek, Çankaya'nın iklim değişikliğiyle mücadelede ulaşmak istediği noktalar tanımlanacak. Son aşamada ise çözümler ve öncelikler belirlenerek, enerji verimliliği ve emisyon azaltımına yönelik eylem stratejileri oluşturulacak.

Çankaya'nın sürdürülebilir enerji kullanımı ve iklim eylemi konularında belirlenmiş hedeflerini içerecek plan, kent için de stratejik bir doküman olacak. Çalışmalar, 2050 yılına kadar kentsel sürdürülebilirlik çabalarına yön verecek.