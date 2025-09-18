Çankaya Belediyesi'nden Jinekolojik Kanserler Farkındalık Etkinliği

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi 20 Eylül Dünya Jinekolojik Kanserler Farkındalık Günü için anlamlı bir projeye imza atarak, Kanserle Dans Derneği iş birliğiyle "Farkındayım, Güvendeyim" başlığıyla Kuğulupark'ta farkındalık etkinliği düzenleyecek.

Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği (ESGO) ve Avrupa Jinekolojik Kanser Destek Grupları Ağı (ENGAGe) tarafından ilan edilen "20 Eylül Jinekolojik Kanserler Farkındalık Günü" kapsamında bu yıl Ankara'da, Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde etkinlikler düzenlenecek.

Çankaya Belediyesi, Kanserle Dans Derneği iş birliğinde "Farkındayım, Güvendeyim" sloganıyla düzenleneceği etkinlikte, Prof. Dr. Fırat Ortaç, Prof. Dr. Esra Kuşçu, Prof. Dr. Özden Altundağ, Prof. Dr. Arzu Oğuz, Prof. Dr. Nejat Özgül, Prof. Dr. Murat Gültekin, Prof. Dr. Kadri Altundağ ve Doç Dr. Hüseyin Akıllı'dan oluşan uzman doktorlar, Çankayalılarla buluşacak. 20 Eylül'de Kuğulu Park'taki etkinlikte doktorlar, "Kanser" ve "Jinekolojik Onkoloji" ile ilgili vatandaşlardan gelen tüm soruları da cevaplayacak.

20 Eylül saat 13.00'te başlayıp 17.00'ye kadar sürecek etkinlikte, Akademi Flemenko Dans Grubu'nun gösterisiyle birlikte vatandaşlar; Olefit adıyla yaygınlaşan Flemenko Fitness spor etkinliğine de katılabilecek.

Jinekolojik kanserler nelerdir?

Dünyada her yıl bir milyondan fazla kadın jinekolojik kanserlerle tanışıyor. Jinekolojik kanserler arasında; rahim, rahim ağzı, yumurtalık, vulva, vajina ve tuba (tüpler) bulunuyor. Bu kanserlerin görülme oranı ülkeden ülkeye farklılaşsa da jinekolojik kanserlerin tüm kanserler içindeki oranı, önemli bir sayıya ulaşıyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 8 bin 500 kadın jinekolojik kanser tanısı alıyor. Jinekolojik kanserlerin tüm kanserler arasında tırmandıkları sıralama da dikkat çekici. Türkiye'de tüm kanserler içinde rahim kanseri 4. sırada, 5. sırada yumurtalık kanseri geliyor. Rahim ağzı kanseri ise 9. sırada yer alıyor.

2018 yılında tüm dünyada 1.3 milyondan fazla kadına jinekolojik kanser tanısı konuldu. 2018 yılında tüm dünyada 468 bin kadın, hayatını jinekolojik kanserler nedeniyle kaybetti. Dünyada yeni tanı alan jinekolojik kanserlerin içinde yaklaşık; yüzde 44'ü rahim ağzı kanseri, yüzde 29'u endometrial kanseri, yüzde 23'ü yumurtalık kanseri, yüzde 5'ten azı vulva ve vajen kanserleri gibi diğer jinekolojik kanserler oldu.