Çankaya Belediyesi’nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Futsal Maçı

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Futsal Dostluk Maçı" düzenledi. Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen maçta kadınlar, "Şiddete ve Nefrete İnat Yaşasın Hayat" sloganıyla ter döktü.

Çankaya Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınların hayatın her alanında var olduklarını göstermek amacıyla "Futsal Dostluk Maçı" düzenledi. TED Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen maçta Çankaya Belediyesi'nin kadın çalışanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve CHP Ankara İl Başkanlığı Kadın Kolları yönetimi daha eşit bir dünya için salon futbolu oynadı.

Sporun birleştirici gücünün vurgulandığı maçta kadınlar, "Şiddete ve Nefrete İnat Umut için Gol At" yazılı formalarıyla sahaya çıktı. Oyuncular, turuncu ve yeşil renkli yelekleriyle takımlara ayrılarak gol atmak için ter döktü. Renkli anlara sahne olan maçta kadınlar kıyasıya mücadele ederken aynı zamanda sportmenlikleri ve dayanışmalarıyla örnek oldu.

Kadın dayanışmasının ön plana çıktığı maç sonunda her iki takıma da galibiyet kupası verildi. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılımcılarına kupayı, Çankaya Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Tutku Kurt Bayyurt takdim etti. Kadına yönelik şiddet ve nefret söylemlerine karşı toplumsal farkındalığın artırılması için her alanda eşitlik mesajının verildiği Dostluk Maçının ardından kadınlar "Şiddete ve Nefrete İnat Yaşasın Hayat" yazılı pankart açtı. Birbirlerini sarılarak tebrik eden oyuncular, hatıra fotoğrafı çektirdi.