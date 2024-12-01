Çankaya Belediyesi\'nden Nezihe Meriç Anısına Söyleşi

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin Ahde Vefa söyleşileri kapsamında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "Nezihe Meriç 100 Yaşında" konulu program düzenlendi.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde, Cumhuriyet dönemine değer katmış usta sanatçıların hayat hikayeleri ve yazın dünyasına armağan ettikleri eserler ve fikirlerle ilgili olarak uzmanlar sanatseverlerle söyleşi yapıyor. Bu çerçevede, usta edebiyatçı Nezihe Meriç tüm yönleri ele alındı.

"Nezihe Meriç 100 Yaşında" konulu söyleşide, Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Yalçın Çelik, Hacettepe Üniversitesi Doktora Öğrencisi Aslıhan Aybüke Kocadağ ve Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmet Bulut Çelik bilgilerini edebiyatseverlerle paylaştı.

Söyleşiler devam edecek

"Cumhuriyet'in Ustalarına Saygı" temasıyla düzenlenen Ahde Vefa söyleşileri Nezihe Meriç'in ardından Cumhuriyet döneminin usta edebiyatçılarından Can Yücel ve Fakir Baykurt ile devam edecek. "Can Yücel 98 Yaşında" konulu söyleşi 7 Aralık'ta usta sanatçının babasının adını taşıyan Hasan Ali Yücel Çankaya Evi İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Can Yücel söyleşisinden bir hafta sonra bir diğer usta edebiyatçı Fakir Baykurt Çankayalılarla buluşacak. Çankaya Belediyesi Çayyolu Hizmet Binası Prof. Dr. Muammer Aksoy Konferans Salonu'ndaki söyleşi 14 Aralık'ta vatandaşlarla buluşacak.