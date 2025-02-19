Çankaya Belediyesi'nden Öğretmenlere Etkili İletişim Eğitimi - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nden Öğretmenlere Etkili İletişim Eğitimi

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Çankaya Belediyesi, öğretmenlere yönelik düzenlediği eğitim programlarında 'Etkili İletişim' ve 'Motivasyon Teknikleri' gibi konular üzerinde etkileşimli atölyeler gerçekleştirdi.

19.02.2025 11:47  Güncelleme: 12:40
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Çankaya Akademi öğretmenlerine yönelik eğitim programları düzenledi. Öğretmenler, "Öğrencilerle Etkili İletişim ve Motivasyon Teknikleri" ve "Etkili İletişim, Görüşme Teknikleri ile Krize Müdahale" başlıklarında etkileşimli atölyelere katıldı.

Çankaya Belediyesi, öğrencilerin ücretsiz olarak LGS ve YKS'ye hazırlandığı Çankaya Akademi'de hizmet veren öğretmenlere yönelik eğitim programları gerçekleştirdi.

Uzman eğitmen Aysun Töngür Katmer tarafından iki oturum olarak verilen eğitimlerde rehber öğretmenler, "Etkili İletişim, Görüşme Teknikleri ve Başvuru Mekanizmaları, Sınırlarımız, Krize Müdahale" başlıklı atölyede; öğrencilerle sağlıklı iletişim kurma, sınırları belirleme, zor durumlarla baş etme ve etkili görüşme teknikleri üzerine etkileşimli eğitim aldı.

Atölye kapsamında dramasal yaklaşım teknikleri, vaka analizleri ve simülasyon görüşmeleri kullanılarak rehberlik sürecinde karşılaşılabilecek zorluklara yönelik interaktif çalışmalar gerçekleştirildi. Katılımcılar, öğrenci merkezli iletişim stratejilerini deneyimleyerek uygulama fırsatı buldu.

Branş öğretmenlerine yönelik gerçekleştirilen "Öğrencilerle Etkili İletişim ve Motivasyon Teknikleri" başlıklı eğitimde ise sınıf içi iletişim dinamikleri, öğrenci motivasyonunu artırma yolları ve öğretmenlerin yaşadığı zorluklarla baş etme stratejileri ele alındı. Dramatik canlandırmalar, vaka çalışmaları ve rol oyunları ile öğretmenler, farklı öğrenci profillerine uygun iletişim yöntemlerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden Öğretmenlere Etkili İletişim Eğitimi - Son Dakika

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