Çankaya Belediyesi'nden Oyun Evi Hizmeti

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin oyun evleri, 3-5 yaş arası çocuklara oyunlarla eğitim imkanı sunarken, ebeveynlere de kısa süreli bağımsız hareket zamanı sağlıyor.

Çankaya Evleri'nde bulunan oyun evleri, 3-5 yaş aralığında çocuğu olan ebeveynlerin çocuklarını güvenle bırakabilmelerine imkan tanıyor. Çocuklar, hafta içi 09.30-12.00 ve 13.00-15.30 saatleri arasında eğlenerek öğrenirken; ebeveynler, mesai saatleri içerisinde yapılması gereken işlerini yapabiliyor.

Oyun evlerinde konuk edilen çocukların, deneyimli öğretmenler eşliğinde, yaş grubu ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, keyifli zaman geçirmeleri amaçlanıyor. Ebeveynleri yapmaları gereken işlerini yaparken akranlarıyla oyun evlerinde vakit geçiren çocuklar, eğitmenler eşliğinde oyunlar oynuyor, el becerilerini geliştiriyor masal dinliyor, müzik, drama ve resim çalışmalara katılabiliyor.

Hem çocuklar hem de büyükleri için fayda sağlayan oyun evi hizmeti, Cebeci, Bayraktar, Kırkkonaklar, Dilekler ve 50. Yıl ile Sokullu Çankaya Evleri'nde bulunuyor. Ebeveynler çocuklarını 2 saatlik zaman diliminde bırakabilecekleri oyun evlerinden, başvuru dönemlerinde kayıt yaptırarak yararlanabiliyor.

Oyun evlerinin adresleri ise şöyle sıralanıyor:

-Sokullu Oyun Evi- Sokullu Mehmet Paşa Caddesi No: 94 Dikmen

-Kırkkonaklar Oyun Evi-Kırkkonaklar Mahallesi 329. Cadde No: 16 Kırkkonaklar

-Bayraktar Oyun Evi- Vedat Dalokay Caddesi Bayraklı Sokak No: 19 Gaziosmanpaşa

-Cebeci Oyun Evi- Kutlugün Sokak No: 14 Cebeci

-Dilekler ve 50. Yıl Oyun Evi- Dilekler Mahallesi Kıbrıs Caddesi ile Ballık Sokak Kesişimi Dilekler