Çankaya'da Budama Çalışmaları, Bahar Ayları Öncesi Hız Kazandı

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, ilçe genelindeki sokak ve parklarda bulunan ağaç ve çalılara yönelik budama çalışmalarını sürdürüyor. Parkların doğal dokusunu koruyarak yürütülen çalışmalarla hem çevre güvenliği sağlanıyor hem de yeşil alanlar bahar aylarına hazırlanıyor.

Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde sokak ve parklardaki ağaç ile çalılarda yürüttüğü budama çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyor. Mevsimsel gereklilikler doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarla parkların doğal dokusu korunurken, olası risklerin önüne geçilerek çevre güvenliği sağlanıyor. Belediye, yeşil alanların daha sağlıklı, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşmasını hedefleyerek Çankaya'yı bahar aylarına hazırlıyor. Kış mevsiminin olumsuz hava koşulları nedeniyle kuruyan, kırılma riski taşıyan ve tehlike oluşturabilecek ağaç dalları, belediye ekipleri tarafından titizlikle budanıyor. Nisan ayı ortalarına kadar devam etmesi planlanan çalışmalar, parkların daha sağlıklı ve estetik bir görünüme kavuşması için yoğunlaştırıldı.

Doğal yapı korunuyor

Çankaya Belediyesi ekipleri, budama faaliyetlerini teknik ve mevsimsel kriterlere uygun şekilde gerçekleştirirken vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiriyor. Bu sayede hem olası riskler en aza indiriliyor hem de ağaç ve çalıların sağlıklı gelişimi destekleniyor. Budama çalışmaları sonucunda ağaçların dengeli ve düzgün bir taç yapısına kavuşması sağlanırken, parkların doğal yapısına zarar verilmeden yürütülen çalışmalarla yeşil alanlar vatandaşların güvenli ve konforlu kullanımına hazır hale getiriliyor.