Çankaya Belediyesi\'nden parkta çocuk şenliği... Bahçelievler Metin Oktay Parkı\'nda yaz etkinliği kapanışı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, çocukların oyun, yaratıcılık ve sosyal etkileşim haklarını desteklemek amacıyla yaz boyunca farklı parklarda düzenlediği etkinliklerle çocukları açık havada buluşturuyor. Etkinliklerin son durağı, Bahçelievler Metin Oktay Parkı oldu.

Çankaya Belediyesi, yaz dönemi boyunca farklı parklarda düzenlediği çocuk etkinliklerinin sonuncusunu Bahçelievler Metin Oktay Parkı'nda gerçekleştirdi. Çocuk Hakları Birimi tarafından düzenlenen etkinliklerde çocuklar; açık havada oyun oynadı, yaratıcı atölyelere katıldı ve akranlarıyla birlikte nitelikli zaman geçirdi.

Çankaya Belediyesi Kreş Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi, çocukların açık alanda oyun oynamalarını, hareket etmelerini, üretmelerini ve akranlarıyla sosyal etkileşim kurmalarını destekleyen çalışmalar gerçekleştiriyor. Yaz boyunca farklı parklarda düzenlenen etkinliklerle, çocukların açık hava deneyimlerini artırabilecekleri, oyun oynayabilecekleri ve birlikte üretip paylaşabilecekleri alanlar oluşturuldu.

YARATICILIKLARINI DENEYİMLEDİLER

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de yer alan dinlenme, oyun oynama, kültürel ve sanatsal yaşama katılma hakkını temel alan etkinliklerde farklı yaş gruplarından çocuklar bir araya geldi. Çankaya Belediyesi tarafından hazırlanan atölye ve oyunlarla çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeleri ve kendilerini özgürce ifade etmeleri desteklendi. Takı tasarımı atölyesine de katılan çocuklar, etkinlikler boyunca yeni beceriler edinirken birlikte üretmenin ve paylaşmanın keyfini yaşadı.

KAMUSAL ALANDA ÇOCUK HAKLARI

Etkinliklere çocukların yanı sıra aileler de katıldı. Çankaya Belediyesi, çocukların güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir kamusal alanlarda oyun oynayabilmelerinin; ilgi alanlarına yönelik beceriler geliştirmelerinin ve sosyal yaşama aktif biçimde katılmalarının çocuk haklarının hayata geçirilmesinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Çocukların yalnızca etkinliklere katılan değil, kamusal yaşamın aktif bir parçası olan bireyler olarak desteklenmesi hedeflendi.