Çankaya Belediyesi'nden Sevgililer Günü Etkinlikleri

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Sevgililer Günü'nü çeşitli tiyatro oyunları ve konserlerle kutladı. Çankaya'nın kültür merkezlerinin ev sahipliği yaptığı etkinliklerin yanı sıra Başkent'in simgelerinden Kuğulu Park'ta gün boyu düzenlenen konserler, sevgi dolu anlara sahne oldu.

Çankaya Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak bir dizi etkinlik düzenledi. İlçenin kültür merkezleri, tiyatro ve konserlerden oluşan program ile aşk ve sanat dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Program ilk olarak 13 Şubat'ta Ankara Çoksesli Korosu ile Muzaffer Arkan Çoksesli Korosu tarafından düzenlenen ve Nilgün Tuzkaya'nın orkestra şefliğini üstlendiği Sevgililer Günü konseri ile başladı. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, Ankara Çoksesli Müzik Derneği katkılarıyla sahne aldı. Aynı tarihte Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği, Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği Derneği (BESOM) ve Sevda Cenap And Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Sevgililer Günü konserine ev sahipliği yaptı. Viacheslav Ermolaev'in kemanıyla ve Karina Minasian'ın piyanosuyla yer aldığı etkinlik, romantik klasik müzik parçalarıyla keyifli bir akşam yaşattı.

Kuğulu Park konserleri ilgi gördü

14 Şubat'ta ise Çankaya'nın farklı noktalarında renkli etkinlikler Başkentlilerle buluştu. Kuğulu Park'ta saat 14.14'te başlayan Başkentli genç gruplardan oluşan konser programı gün boyu devam etti. Kuğulu Park'ta ilk olarak 14.14'te Kayra, 16.16'da Asen sahne aldı. 18.18'de DJ Ahmet Özalper ile devam eden konserler, 19.19'da Vurgun, 20.20'de Yankı ile son buldu. Başkent'in simgelerinden Kuğulu Park'ın ziyaretçileri konserlerde sevdikleriyle keyifli anlar yaşadı.

Kültür merkezlerinde aşk dolu etkinlikler

Kayra, Asen, DJ Ahmet Özalper, Vurgun ve Yankı gruplarının sahne aldığı etkinlikte vatandaşlar, açık havanın tadını eğlenerek çıkardı. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde de arp ve ney rüzgarı esti. "Aşkın Dilinden" temalı konseriyle misafirlerini ağırlayan "Arp'ın Nefesi" unutulmaz bir dinleti gerçekleştirdi. Neyzen Bilgin Canaz, Arpist Çağatay Akyol ve Vokalist Sonat Bağcan'ın verdiği konser büyük ilgi gördü.

Semt Tiyatrosu sahnede: "Ferhad ile Şirin"

100. Yıl Semt Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve Yeşim Eyüboğlu'nun yönetmenliğini yaptığı "Ferhad ile Şirin" oyunu ise 14 Şubat'ta Yılmaz Güney Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu. Nazım Hikmet'in tiyatrodaki gerçekçi gözlemlerini, masal ve halk hikayesi kaynaklarıyla birleştiren yapıtlarından "Ferhad ile Şirin" oyunu, kişisel aşkın toplumsal bir ülküye dönüşmesinin hikayesi anlatıyor.

Etkinlikler, 20 Şubat'ta Gordion Oda Orkestrası "Sevgililer Günü Konseri" ile devam edecek. Yiğitcan Gözoğlu'nun Orkestra Yönetmeni olduğu konserde İrem Kırgız Aray ve Gamze Yıldırım solist olarak yer alırken Özgün Ersoy da onlara piyanosuyla eşlik edecek.