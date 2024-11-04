Çankaya Belediyesi'nden Ücretsiz Çocuk Atölyeleri

Güncel

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin hizmete açtığı Çocuk Atölyeleri'nde verilen derslerle çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Çankaya Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çayyolu, Dilekler, Kırkkonaklar ve Sokullu Çocuk Atölyeleri ile 23 Nisan Çocuk Evi'nde, 6-12 yaş arasındaki bin 813 çocuğa eğitim olanağı sunuyor.

Çocukların örgün eğitimlerine de katkı sunan atölyelerde; akıl ve zeka oyunları, bale, cimnastik, dans, resim, seramik, yaratıcı drama, yabancı diller, hızlı okuma, satranç, yoga, badminton ile ritim ve müzik kursları veriliyor. Derslerinden arta kalan zamanlarda yaşıtlarıyla keyifli zaman geçiren çocuklar, ilgi duydukları alanlarda tamamı ücretsiz kurslara katılarak kendilerini geliştirme imkanı buluyor.