Çankaya Belediyesi'nden Yenidoğan Ailelerine Destek - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nden Yenidoğan Ailelerine Destek

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Çankaya Belediyesi, yeni doğan bebekleri olan ailelere özel 'Hoş Geldin Bebek' uygulaması ile çocuk bakımı hakkında bilgi veriyor ve 370 bebek seti hediye etti.

09.11.2024 10:49  Güncelleme: 11:12
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, yenidoğan bebeği olan aileleri ziyaret ederek, çocuk bakımıyla ilgili bilgilendiriyor. Belediye, ailelere bebeklerin  başlıca ihtiyaçlarını içeren bir de set armağan ediyor.

Çankaya Belediyesi'nin Aile Sağlığı ve Eğitimi Hizmetleri kapsamında yenidoğan bebeklere ve ebeveynlerine yönelik "Hoş Geldin Bebek" uygulaması sürüyor. İlçede ikamet eden ve yeni bebeği olan aileleri ziyaret eden sağlık ekipleri, aileleri çocuk bakımıyla ilgili bilgilendirerek "Hoş Geldin Bebek" seti armağan ediyor. Belediye, son 6 ayda 370 bebek setini Çankayalı yeni anne babalara hediye ederek ailelerin sevincine ortak oldu.

Ev ziyaretlerinde hediye edilen bebek seti, 3-6 aylık bebek ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanıyor. 11 parçadan oluşan hediye seti, yüzde 100 pamuk ipliği ile üretilen doğal ve sağlıklı anti alerjik; battaniye, zıbın üstü, iç zıbın, bere, zıbın altı, badi, atlet, mendil, önlük, eldiven, bebek anne omuz örtüsünden oluşuyor.

Bebek setinin hediye edilmesinin yanı sıra sağlık ekipleri, aileye yenidoğan bebek bakımı ve beslenmesi ile annenin doğum sonrası dikkat etmesi gerekenler konusunda bilgi veriyor. Aile, daha sonra yaşanabilecek problemler ya da sormak istediği sorular konusunda da 444 06 01 numaralı telefonu arayarak Hoş Geldin Bebek biriminden sağlık görevlilerine danışabiliyor.

Belediye, vatandaşların Hoş Geldin Bebek setine ulaşması için muhtarlıklara, aile hekimliklerine bilgilendirme broşürü bırakıyor. Bebek setinden edinmek isteyenlerin Çankaya'da ikamet etmesi koşulu bulunuyor. Ebeveynler, 0 312 458 89 00/1199 numaralı telefonu arayarak talepte bulunabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden Yenidoğan Ailelerine Destek - Son Dakika

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