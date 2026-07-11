Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Çankaya Belediyesi Soruşturmasında 36 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu ana kadar 27 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başsavcılık, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, 27 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama ile el koyma işlemleri yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda şüphelilerden 27'si gözaltına alınmıştır" denildi.

Başsavcılık, gözaltına alınamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" açıklamasını yaptı.