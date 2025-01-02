Çankaya Belediyesi, Parkları Bahara Hazırlıyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi, Parkları Bahara Hazırlıyor

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Çankaya Belediyesi, ilçedeki parkların ağaçlarını güçlendirip budama çalışmalarıyla bahara hazırlık yapıyor. Kuruyan ve tehlike arz eden ağaç dallarının budanması ile parkların güvenliği ve estetik görünümü artırılıyor.

02.01.2025 13:07  Güncelleme: 14:28
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, ilçedeki parkların ağaçlarını güçlendirerek bahara hazırlıyor. Kış aylarının etkisiyle kuruyan ve tehlike oluşturabilecek ağaç dallarının budanması amacıyla başlatılan çalışmalar, vatandaşların güvenliğini ve parkların estetik görünümünü artırmayı hedefliyor. Belediye bu kapsamda, kasım ayında başlattığı budama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi, ilçede yer alan parklarda ağaç budama çalışmalarına devam ediyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kuruyan ve tehlike oluşturan ağaç dallarını budayan belediye, ağaçları güçlendirerek bahara hazır hale getiriyor. Budama işlemi, yalnızca ağaçların sağlığını iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda parkları ziyaret eden vatandaşlar için güvenli bir ortam sağlıyor. Belediye ekipleri, bu süreçte özellikle ağaçların kuruyan ve zayıflayan dallarını tespit edip kesiyor.

Vatandaşlardan gelen ihbarlarla koordineli çalışma

Çankaya Belediyesi, parklarındaki ağaçların bakımı için ekiplerin tespitlerinin yanı sıra vatandaşların da desteğini alıyor. Belediyeye gelen ihbarlar doğrultusunda, özellikle tehlike arz eden kurumuş veya kırılmak üzere olan dallara hızla müdahale ediliyor. Bu sayede, halkın ortak kullanım alanlarından biri olan parklarda güvenlik önlemleri etkin bir şekilde alınıyor.

Bahara hazırlık, mart ayı sonuna kadar sürülecek

Çankaya Belediyesi, Kasım ayında başlattığı budama çalışmalarını mart ayı sonuna kadar sürdürecek. Bu süre zarfında, ilçedeki tüm parklar tek tek gözden geçirilerek ağaçların sağlığına zarar vermeyen şekilde budama işlemi yapılacak. Belediye, bahar aylarına girmeden önce tüm parkları vatandaşların güvenle kullanabileceği hale getirmeyi hedefliyor.

Sürdürülebir yeşil alan

Çankaya Belediyesi, parkların bakımında sürdürülebilir bir yaklaşım benimsiyor. Ağaç budama işlemleri, doğa dostu yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Belediye, bu çalışmalarla, ilçede yeşil alanların korunmasını sağlarken, aynı zamanda parkların daha sağlıklı ve estetik bir şekilde gelişmesine olanak sağlıyor.

Kaynak: ANKA

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