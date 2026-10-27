Çankaya Belediyesi pazar yerlerinde fiyat etiketi ve terazi denetimini sürdürüyor

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenli ve rahat alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçe genelindeki pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde fiyat etiketleri, ölçü ve tartı aletleri ile pazar tezgahlarının düzeni kontrol ediliyor.

Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin tüketici haklarının korunması ve pazar yerlerinde düzenin sağlanması amacıyla denetim çalışmalarını sürdürüyor. Semt pazarlarında gerçekleştirilen kontrollerde, pazarcı esnafının ilgili mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediği inceleniyor.

FİYAT ETİKETLERİ VE TERAZİLER KONTROL EDİLİYOR

Denetimler kapsamında tezgahlardaki ürünlerin fiyat etiketleri, ölçü ve tartı aletlerinin uygunluğu kontrol ediliyor. Ürün fiyatlarının tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve satış işlemlerinin şeffaf biçimde yapılabilmesi için esnafa gerekli hatırlatmalar yapılıyor.

Zabıta ekipleri ayrıca pazar tezgahlarının kendilerine ayrılan alan içerisinde kurulup kurulmadığını, geçiş yollarının açık tutulup tutulmadığını ve ortak kullanım alanlarının düzenini de denetliyor. Vatandaşların rahat hareket edebilmesi ve pazar alanlarının güvenli şekilde kullanılabilmesi için kurallara aykırı hareket edenler uyarılıyor.

HEM VATANDAŞIN HEM ESNAFIN HAKLARI GÖZETİLİYOR

Çankaya Belediyesi, pazar yeri denetimleriyle tüketicilerin haklarını korurken pazarcı esnafının da belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet göstermesini sağlıyor. Denetimlerde tespit edilen eksiklikler konusunda esnafa bilgilendirme ve uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlarda gerekli idari işlemler uygulanıyor.

Vatandaşlar, pazar yerlerinde karşılaştıkları sorun ve şikayetleri ise Çankaya Belediyesi'nin 444 06 01 numaralı iletişim hattı üzerinden belediyeye iletebiliyor.