Çankaya Belediyesi Sağlık Çalışanı Ayşe Akaltun, HIV ile Yaşayanlara Destek Verdiği İçin Ödüllendirildi

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin sağlık çalışanı Ayşe Akaltun, Uluslararası AIDS Derneği (IAS) tarafından yürütülen ve Gilead tarafından desteklenen 'Ben ve Sağlık Çalışanım' kampanyası kapsamında, HIV ile yaşayanların tedaviye erişimini kolaylaştıran ve toplumda farkındalık yaratan çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

Çankaya Belediyesi'nde görevli sağlık çalışanı Ayşe Akaltun, Uluslararası AIDS Derneği (IAS) tarafından yürütülen ve Gilead tarafından desteklenen 'Ben ve Sağlık Çalışanım' kampanyası kapsamında ödüllendirilen Türkiye'deki dört sağlık çalışanından biri oldu. Sağlıkçılar, HIV ile yaşayan kişilere damgalama ve ayrımcılıktan uzak, kaliteli hizmet sundukları için ödüllendirildi.

Başkan Güner'den tebrik mesajı

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de sosyal medya hesabından sağlık çalışanı Ayşe Akaltun'u tebrik eden bir mesaj paylaştı. Güner mesajında, "Ben ve Sağlık Çalışanım kampanyasında, yaptığı çalışmalarla ödüle layık görülen, bu alanda ödül alan tek belediye çalışanı olan, mesai arkadaşımız hemşire Ayşe Akaltun'u yürekten tebrik ediyorum. Komşularımıza ayrımcılıktan uzak, evrensel nitelikte hizmet sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den 4 sağlık çalışanı ödül aldı

Ayrımcılık olmadan HIV ile yaşayan kişilerin tedaviye erişimini kolaylaştırması ve toplumda farkındalık yaratma çabası ödüllendirilen Çankaya Belediyesi Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi'nde görev yapan Ayşe Akaltun'un yanı sıra Renk Eczanesi'nden Metin Sinan Elmalıoğlu, Querencia Psikoloji'den Cansu Ecem Kesgin ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalından Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu da bu alanda ödüllendirildi.

Pozitif-iz Derneği tarafından Türkiye'de yürütülen kampanya kapsamında HIV ile yaşayan kişilerin desteklenmesi ve damgalamaması için farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli eğitimler ve toplantılar düzenleniyor. Dernek, HIV ile yaşayan kişilerin sağlık hizmetlerine erişimini artırmak amacıyla kapsamlı bir yaklaşım benimseyerek, sağlık çalışanlarıyla iş birliği yapıp, kapasitelerini geliştiriyor.