Çankaya Belediyesi Sanat Atölyesi Öğrencisi Hollanda Üniversitesinde Kayıt Hakkı Kazandı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Sanat Atölyesi Öğrencisi Hollanda Üniversitesinde Kayıt Hakkı Kazandı

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Çankaya Belediyesi Turan Erol Sanat Atölyesi öğrencisi Nurgül Merve Doğan, Hollanda'da ArtEZ University of the Arts'da BEAR Fine Art bölümünün yetenek sınavını geçerek kayıt hakkı kazandı. Atölye, gençlere ücretsiz olarak güzel sanatlar fakültelerine hazırlık kursları ve destek sağlamaktadır.

30.04.2024 10:10  Güncelleme: 10:19
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Turan Erol Sanat Atölyesi öğrencilerinden Nurgül Merve Doğan, Hollanda üniversitelerinden ArtEZ University of the Arts'da BEAR Fine Art bölümünün yetenek sınavını geçti.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yer alan ve ücretsiz olarak güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerine hazırlık kursları ile gençlere destek olan Turan Erol Sanat Atölyesi, yetenek sınavlarına kısa bir süre kala eğitimlerini yoğunlaştırdı.

Atölyede temel sanat eğitimi, sanat tarihi eğitimi, model/imgesel çizim ve heykel dersleri alan öğrenciler, yalnızca Türkiye'deki okullar için kendini yetiştirmekle kalmıyor aynı zamanda yurtdışındaki sanat okullarının yetenek sınavlarına katılmak için de başvuruda bulunuyor. Başvuruda bulunan öğrencilerden Nurgül Merve Doğan, Hollanda'da yer alan ArtEZ University of the Arts'da BEAR Fine Art bölümünün yetenek sınavını geçerek kayıt hakkı kazandı.

ODTÜ Psikoloji bölümü öğrencisi Nurgül Merve Doğan, resim sanatına duyduğu ilgiyi Turan Erol Sanat Atölyesi'nde geliştirdiğini söyleyerek, yurtdışında bir üniversiteye başvurmasında atölye öğretmenlerinin büyük rol oynadığını dile getirdi. Doğan, yetenek sınavına hazırlık süreciyle ilgili olarak, şöyle konuştu:

"Turan Erol Sanat Atölyesi'nde eğitim almaya başladıktan sonra Avrupa'daki üniversiteleri takip etmeye ve başvuru yapmaya başladım. ArtEZ Sanat Okulu'na başvurmayı düşündüğüm dönemde Atölye eğitmenleri Elif Hoca ve Hasan Hoca beni çok desteklediler ve portfolyomun hazırlanmasına yardımcı oldular. Hollanda'ya portfolyo yolladım ve ön elemeyi geçtikten sonra zoom üzerinden bir mülakata çağrıldım. Değerlendirme sonunda ArtEZ University of the Arts'da BEAR Fine Art bölümüne kabul aldım. Atölye'de farklı bölümlere başvuran başka arkadaşlarım da var ve hocalarımız her birimizle gireceğimiz sınavlara yönelik ayrı ayrı ilgileniyor.

Kurs fiyatlarını karşılayabilecek durumum yoktu. Kuğulu Park'ta yer alan bir afişte Turan Erol Sanat Atölyesi'ni gördüm ve eğitimlerin ücretsiz olduğunu öğrendim. Bu benim için hem ulaşım açısından kolaylık oldu hem de Elif Hoca ve Hasan Hoca'nın desteği çok mutlu etti. Kursta yalnızca çizime yönelik değil teorik bilgiye dayalı seminerlerimiz de oluyor. Üniversitedeki gibi jüri kritikleri alıyoruz. Bunu da çok faydalı buluyorum. Sağladığı fırsatlar için Turan Erol Sanat Atölyesi'ne, hocalarıma ve Çankaya Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."

ÖN KAYIT DÖNEMİ BAŞLADI

Turan Erol Sanat Atölyesi, Türkiye'de temmuz ayında başlayacak olan güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerinin yetenek sınavlarına yönelik olarak verdiği eğitimleri yoğunlaştırdı. Sanat atölyesinde öğrencilere, bütün disiplinleri tanıma fırsatı sunulurken, tercih edecekleri ve yetenekli oldukları alanda kendilerini geliştirmesi konusunda rehberlik hizmeti de veriliyor. Eylül ayında başlayacak olan yeni kurs dönemi öncesinde ise ön kayıtlar başladı. Eğitim almak isteyen öğrenciler, Turan Erol Sanat Atölyesi'ne kimlikleri ile başvurarak ücretsiz yararlanabilecek.

Çankaya Belediyesi Sanat Atölyesi Öğrencisi Hollanda Üniversitesinde Kayıt Hakkı Kazandı
Kaynak: ANKA

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