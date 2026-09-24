Çankaya Belediyesi semt pazarlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi semt pazarlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor

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Çankaya Belediyesi semt pazarlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor
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Çankaya Belediyesi, semt pazarlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Pazar kurulumlarının öncesinde ve sonrasında periyodik yapılan uygulamalarla özellikle gıda bölümlerinde hijyen koşulları destekleniyor, çevre sağlığı korunuyor.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, semt pazarlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar, pazar kurulumlarının öncesinde ve sonrasında periyodik olarak yapılıyor.

Çankaya Belediyesi, ilçe genelindeki pazar alanlarında temizlik, bakım ve ilaçlama çalışmalarını ilgili ekipleri aracılığıyla titizlikle yürütüyor. Çalışmalar kapsamında özellikle gıda ürünlerinin yoğun olarak bulunduğu bölümlerde hijyen koşullarının desteklenmesi ve çevre sağlığının korunması amacıyla uygulamalar yapılıyor.

Kaynak: ANKA
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