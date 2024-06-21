Çankaya Belediyesi Semt Tiyatroları Yılın Projesi Ödülüne Layık Görüldü - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Semt Tiyatroları Yılın Projesi Ödülüne Layık Görüldü

Çankaya Belediyesi Semt Tiyatroları, 11. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde 'Yılın Projesi' ödülünü kazandı. Proje, 2022 yılından bu yana ilçenin birçok semtinde gönüllü katılımcılar tarafından büyütülerek geliştirildi.

21.06.2024 10:23
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Semt Tiyatroları, 11. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde, "Yılın Projesi" ödülüne layık görüldü.

Türkiye genelindeki tiyatro çalışmalarını akademik olarak izleyen Yeni Tiyatro Dergisi'nin bu yıl 11'incisi düzenlenen Emek ve Başarı ödüllerinin kazananları açıklandı. Dr. Öğr. Üyesi Erbil Göktaş ve Genel Koordinatör Mustafa İri önderliğinde, Prof. Dr. Erhan Tuna, Prof. Dr. Ayşe Didem Uslu, jüri koordinatörü Şule Kazgan, jüri üyeleri Dalya Uçankuş, Birce Semercioğlu, Oğuz K. Oğuz, Sibel Tomaç, Yavuz Yılmaz ve Ezgi Özcan'dan oluşan ekibin 300'den fazla oyun izleyerek yaptığı değerlendirmede Çankaya Belediyesi Semt Tiyatroları, "Yılın Projesi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Dr. Serhan Sarıkaya ve sanatçı, yazar ve yönetmen Yeşim Eyüboğlu'nun destekleriyle ortaya konan Semt Tiyatroları projesi, 2022 yılından bu yana ilçenin birçok semtindeki Çankaya Evleri'nde gönüllü katılımcılar tarafından büyütülerek geliştirildi. Çayyolu, Maltepe, Oran, 100. Yıl ve Yıldız'da faaliyet gösteren Semt Tiyatroları'nda kursiyerler,  deneyimli  öğretmenler ve Çankaya İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin uzman öğreticileri tarafından eğitim alıyor. Yaratıcı drama, diksiyon, senaryo, oyun metni çözümleme ve uygulama, makyaj, kostüm-aksesuar, dekor hazırlama, sahne ışığı ve ses, sahneleme teknikleri üzerine çalışmalar yapan  kursiyerler ayrıca akademisyenlerin de katkılarıyla ortaoyunu, karagöz, batı tiyatrosu, pandomim, çağdaş tiyatro akımlar, doğaçlama tiyatrosu gibi başlıklarda düzenlenen konferans ve atölyelerle yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor.

Ferhad ile Şirin Ankara'yı geziyor

Çankaya Belediyesi Semt Tiyatroları bugüne kadar Kadın Sığınağı, Tersine Dünya, Entrikalı Dolap Komedyası, Yılbaşı Gecesi, Düdüklüde Kıymalı Bamya, Aklımdaki Kadınlar ve Deli Saçması tiyatro oyunlarını sahneleyerek Başkentli tiyatroseverlerin beğenisini kazandı. Yeşim Eyüboğlu yönetmenliğinde 100. Yıl Semt Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu Ferhad ile Şirin oyunu ise hem Çankaya'da hem de Ankara'nın farklı ilçelerinde sahnelendi.

11. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı ödülleri, 25 Haziran Salı günü Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende sahipleriyle buluşacak.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi Semt Tiyatroları Yılın Projesi Ödülüne Layık Görüldü - Son Dakika
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