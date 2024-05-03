Çankaya Belediyesi Yağmur Sonrası Temizlik Çalışması Yaptı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Yağmur Sonrası Temizlik Çalışması Yaptı

Çankaya Belediyesi, Ankara'da etkili olan sağanak yağmurun ardından ulaşımı engelleyen taş toprak yığınlarını temizledi. Belediye, ayrıca yağış nedeniyle çöken yolları onardı ve cadde sokakları temizledi.

03.05.2024 11:54  Güncelleme: 12:00
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Ankara'da etkili olan ve normalin üzerinde yağan yağmurun ardından ulaşımı engelleyen taş toprak yığınlarını temizledi. Sağanak yağışın başlamasıyla birlikte tüm birimleri ile teyakkuza geçen Çankaya Belediyesi, su baskınlarına acil müdahalenin ardından ulaşımı engelleyen taş toprak yığınlarını temizleme çalışması yaptı.

Çankaya Belediyesi, hafta başından bu yana etkisini gösteren kuvvetli yağış sonrası, yağışla sürüklenen taş toprak yığınlarını temizledi. İlçede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tutan Çankaya Belediyesi, 30 Nisan gecesi başlayan sağanak yağış ile birlikte teyakkuza geçti. Gece boyunca acil müdahale noktalarında çalışma yapan ekipler, sabahın ilk ışıkları ile vatandaşların yağıştan olumsuz etkilenmemeleri için cadde ve sokakları taş toprak yığınlarından temizlemeye başladı.

YAĞIŞ SONRASI ÇÖKME OLAN NOKTALAR ONARILDI

Çayyolu'ndan Seyranbağları'na ilçenin birçok noktasında çalışan ekipler, bir yandan cadde ve sokakları temizledi bir yandan da yağış nedeniyle çöken yolları onardı. İlçede yağış nedeniyle oluşan yol çökmesine ve çukurlara dolgu yapıldı. Temizlik ekipleri dal budak toplama çalışmalarını da sürdürdü.

Kaynak: ANKA

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