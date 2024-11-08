Çankaya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

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Koca yürekli adam! Videoyu izleyen herkes takdir ediyor

(ANKARA) - Çankaya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla onlarca fidan, öğrencilerin elleriyle toprakla buluşturuldu. Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği fidan dikme etkinliğine İsveç Büyükelçisi Malena Mard da katıldı.

Çankaya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında onlarca fidan toprakla buluşturuldu. Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği fidan dikme etkinliğine, Ahmet Bahadır İlhan Ortaokulu öğrencileriyle birlikte İsveç Büyükelçisi Malena Mard da katıldı. Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Büyükelçi Mard ve öğrenciler fidanlara ilk can suyunu verdi.

Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla her yıl 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanıyor. Türkiye'nin ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevre değerlerini korumak gibi pek çok amaçla kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü'nün asıl hedefi ise ağaç sevgisini yeni nesillere aşılamak.