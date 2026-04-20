Papagenolar Çocuk Operası, Çankayalı Çocuklarla Buluştu

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mozart'ın ölümsüz eseri Sihirli Flüt'ten ilhamla sahneye taşınan Papagenolar Çocuk Operası'nı çocuklarla buluşturdu.

Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon'da sahnelenenPapagenolar Çocuk Operası'nda çocuklar müziğin, doğanın ve insan sevgisinin büyülü atmosferinde unutulmaz bir yolculuğa çıktı.

Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'nın en renkli karakterlerinden Papageno etrafında şekillenen opera; Papageno'nun ailesi, Gece Kraliçesi, Sarastro ve Ağaç Adam gibi büyülü karakterlerle zenginleşiyor.

Çocuklara farklı bir deneyim sunan temsilde doğa ve insan sevgisinin birlikte nasıl güzellikler yaratabileceği, en olumsuz görünen kişilerin bile içinde bir iyilik kırıntısı taşıdığı ve bu iyiliğin sevgiyle açığa çıkarılabileceği anlatılıyor.

Çocukların müzik ve sahne sanatlarıyla erken yaşta tanışmasına olanak sunan ve küçük izleyicilerin sanat ve estetik algılarını zenginleştiren Papagenolar Çocuk Operası, ailelere de farklı bir deneyim sundu.