Çankaya'da Amacs İş Birliği ile Geri Dönüşüm İşçilerinin Ailelerine Destek

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi ile Ankara Askeri Ataşeler Birliği Eşleri Derneği (AMACS) iş birliğinde yürütülen ayni destek projesinin ikinci etabında, geri dönüşüm işçilerinin çocukları ve eşleri için yardım kolileri hazırlandı. İçerisinde 1-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik kışlık giysi ve ayakkabıların; anneler için de hijyen paketlerinin yer aldığı koliler, AMACS tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere belediye yetkililerine teslim edildi.

Çankaya Belediyesi ile Ankara Askeri Ataşeler Birliği Eşleri Derneği (AMACS) iş birliğinde yürütülen ayni yardım projesinin ikinci etabı hayata geçirildi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün, Kadın ve Aile Hizmetleri, Sosyal Yardım İşleri ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlükleri'nin yanı sıra Geri Dönüşüm İşçileri Derneği ile belirlediği ihtiyaç listesine göre hazırlanan koliler, AMACS tarafından belediye yetkililerine teslim edildi.

Kıyafelet, farklı yaş gruplarına göre hazırlandı

Romanya Savunma Ataşesi'nin eşi ve AMACS Eş Başkanı Ben Dana Elena Piticari, İsviçre Savunma Ataşesi'nin eşi ve AMACS Eş Başkanı Eva Schaffner, Belçika Savunma Ataşesi'nin eşi AMACS yardım görevlisi Jennifer de Weert ile İsveç Savunma Ataşesi'nin eşi ve AMACS Saymanı Eve Öberg'in teslim ettiği koliler, yaşları 1 ile 17 arasında değişen çocukların ihtiyaçları gözetilerek hazırlandı. Farklı yaş gruplarına göre belirlenen ayakkabı numaraları ve beden ölçüleri dikkate alınarak kışlık giysi, mont ve bot gibi temel ihtiyaçlar temin edilirken, annelere yönelik hijyen malzemeleri de destek paketlerine eklendi. Böylece hem çocukların hem de ailelerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak kapsamlı bir destek sağlandı. Projenin ilk etabında da AMACS'tan teslim alınan ramazan kolileri sığınma evlerindeki kadınlara ve dar gelirli vatandaşlara dağıtılmıştı.

Gençlik Evi'ne bilgisayar desteği

Üçüncü etap çalışmasında ağustos ayı itibariyle kışlık bot, mont gibi kışlık ihtiyaçlar karşılanacak. Dördüncü etap çalışmasında ise Çankaya Belediyesi'nin Gençlik Evi adı altında hizmet verdiği kız öğrenci yurduna bilgisayar odası kurulumu için 2 bilgisayar ve yazıcı bağışlanacak.

AMACS düzenlediği kermeslerde elde ettiği gelirlerle yardıma ihtiyacı olanlara, Çankaya Belediyesi aracılığıyla bağışta bulunuyor.