Çankaya'da Anneler Günü Renkli Etkinliklerle Kutlandı

Çankaya Belediyesi, Anneler Günü'nü dayanışma, üretim ve paylaşım temasıyla kutladı. Hafta sonu boyunca düzenlenen atölyeler, konserler, söyleşiler ve kadın emeği stantlarıyla ilçe festival havasına büründü. Binlerce Çankayalı etkinliklerde bir araya gelirken, renkli görüntüler Anneler Günü'nün coşkusunu zirveye taşıdı.

Çankaya Belediyesi ilk olarak Bekar Anneler Derneği ve Güneş Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle "Ankara Çemberi Dayanışma Buluşması" düzenledi. 100. Yıl Çankaya Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte annelerin görünmeyen emeğine işaret edildi. Anne-çocuk sanat atölyeleri, paylaşım çemberleri ve çocuklara yönelik yaratıcı etkinliklerle dayanışma duygusu güçlendirildi.

ANNELERE MÜZE GEZİSİ

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Mebusevler, Yukarı Öveçler ve Keklikpınarı mahalle muhtarları ile mahalle sakinleri de Anne Müzesi'ni ziyaret etti. Annelik emeği, sevgi ve dayanışmanın izlerinin konuşulduğu buluşmada katılımcılar birlikte keyifli vakit geçirdi.

"BUGÜN BİRAZ DİNLEN ANNE"

Etkinliklerin diğer adreslerinden biri, belediyenin Başkanlık Binası Sakarya tarafında bulunan Kadın Danışma Merkezi oldu. "Bugün Biraz Dinlen Anne" konseptiyle gerçekleştirilen buluşmada, katılımcılara çay ve kahve ikram edilirken; anneler için yazılan duygu dolu notlar "Annene Bir Not Bırak" panosunda sergilendi.

İSMET İNÖNÜ PARKI'NDA RENKLİ STANTLAR KURULDU

Kadın emeğini görünür kılmayı amaçlayan "Elimin Emeği Evimin Ekmeği" stantları ise İsmet İnönü Parkı'nda üç gün boyunca ziyaretçilerle buluştu. Anneler Günü'ne özel kurulan stantlarda sergilenen kadın üreticilerin el emeği ürünleri ekonomilerine de destek oldu.

Etkinliklerde müzik ve eğlence de katılımcılara tam bir bahar havası yaşattı. "Lakırtı" konserinin sahne aldığı Anneler Günü kutlamalarına Çankayalılar yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı'nın da katıldığı şenlikte annelerin emeği, sevgisi ve birleştirici gücü vurgulandı.

ANNELİK DENEYİMLERİ PAYLAŞILDI

Anneler Günü programı kapsamında Atatürk Sanat Merkezi Mavi Salon'da düzenlenen söyleşide ise Çocuk Gelişim Uzmanı Emine Ergün, annelerle bir araya geldi. Ergün, kendi annelik deneyimlerinden yola çıkarak annelik yolculuğuna ilişkin samimi paylaşımlarda bulundu.