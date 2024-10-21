Çankaya'da Cin Ali Sokak Oyunları Şenliği Düzenlendi

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Cin Ali Müzesi iş birliğiyle "Cin Ali Sokak Oyunları Şenliği"ni İsmet İnönü Parkı'nda düzenledi. Sokak oyunları ile tanışan çocuklar aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.

Çankaya Belediyesi ve Cin Ali Müzesi çocukları, Sokak Oyunları Şenliği'nde buluşturdu. Birlik Mahallesi İsmet İnönü Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, aileleri ve arkadaşları ile nostaljik oyunlarla tanışan çocuklar, güzel havanın keyfini çıkardı. Geleneksel olarak düzenlenen şenlikte çocuklar, öğreticiler eşliğinde seksek, misket, topaç, halhal, beştaş, yeditaş, çinçan, istop, yakartop, lastik, ip atlama, mendil kapmaca, halat çekme, ali baba saatin kaç, yağ satarım bal satarım gibi sokak oyunları oynadı. ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi'nden gönüllü öğrenciler de çocuklarla birlikte sokak oyunları ile eğlenerek öğrenmelerine katkı sağladı.

Sokak oyunları nesilden nesile aktarılıyor

Şenlikte, Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı'nın nostaljik oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri ve Nobel Çocuk Yayınları'nın kitaplarından oluşan standı da yer aldı. Sadece çocukları değil, yetişkinleri de oyunlara dahil ederek eski sokak oyunlarının nesilden nesile aktarılmasının amaçlandığı etkinlikte, çocukların güvenle oyun oynayabilecekleri parkların sayısının artırılması için de farkındalık yaratıldı.