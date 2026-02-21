Hüseyin Can Güner: "Çankaya'da Üç Bölgede, Günlük Yaklaşık Üç Bine Yakın Yurttaşımızla İftar Soframızı Paylaşıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hüseyin Can Güner: "Çankaya'da Üç Bölgede, Günlük Yaklaşık Üç Bine Yakın Yurttaşımızla İftar Soframızı Paylaşıyoruz"

21.02.2026 19:48  Güncelleme: 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Cebeci'deki iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek, ramazan ayındaki birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Günlük üç bine yakın yurttaşın iftar sofrasını paylaştığını belirtti.

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Cebeci'deki iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi. Güner, "Çankaya'da üç bölgede günlük yaklaşık üç bine yakın yurttaşımızla akşam yemeğimizi, iftar soframızı paylaşıyoruz. Çok da yoğun ilgi görüyor. Umuyoruz ki bundan sonra da hem milletimizin birlik beraberliği, kardeşliği bu anlamda devam eder, ramazan ayı buna vesile olsun diyoruz hem de ülkemizin daha ekonomik koşulların iyi olduğu, sosyal yaşamın bağlarının daha güçlü olduğu günleri de bir an önce görmesini temenni ediyoruz" dedi.

Çankaya Belediyesi, Cebeci Mahallesi'nde iftar çadırı kurdu. Çadırının önünde vatandaşlar, iftardan yaklaşık üç saat önce uzun kuyruklar oluşturdu. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, iftara katılarak vatandaşlarla birlikte oruç açtı.

Güner, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, Çankaya'da sadece ramazan ayında değil yılın her ayında sofraların vatandaşlara açıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Üniversite öğrencisi gençlerimize biliyorsunuz her akşam ücretsiz akşam yemeğiyle yanlarında oluyoruz. Onların burada Ankara'da konforlu bir şekilde, sağlıklı şekilde yaşamalarını sağlamaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra Kent Lokantalarımızda ki birisi yine bu mahallede, Cebeci Mahallemizde, yurttaşlarımıza sağlıklı gıdayı uygun ekonomik koşullarla sunma gayretindeyiz. Bugün de artık ramazan ayında iftar çadırlarımızla Çankaya'da üç bölgede günlük yaklaşık üç bine yakın yurttaşımızla akşam yemeğimizi, iftar soframızı paylaşıyoruz. Çok da yoğun ilgi görüyor. Burada hem ihtiyaç sahibi yurttaşlarımız hem de onun dışında da tüm yurttaşlarımızı aslında bölgedeki yurttaşlarımız da birlikte paylaşmanın duygusunu yaşamak için, bu ortak duyguyu içselleştirmek için de buraya geliyorlar. Bize de sağ olsunlar ilgi gösteriyorlar. Umuyoruz ki bundan sonra da hem milletimizin birlik beraberliği, kardeşliği bu anlamda devam eder, ramazan ayı buna vesile olsun diyoruz hem de ülkemizin daha ekonomik koşulların iyi olduğu, sosyal yaşamın bağlarının daha güçlü olduğu günleri de bir an önce görmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Hüseyin Can Güner, Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Çankaya, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Can Güner: 'Çankaya'da Üç Bölgede, Günlük Yaklaşık Üç Bine Yakın Yurttaşımızla İftar Soframızı Paylaşıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
ABD’den tartışma yaratacak adım NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu

20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
19:17
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 20:31:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Hüseyin Can Güner: "Çankaya'da Üç Bölgede, Günlük Yaklaşık Üç Bine Yakın Yurttaşımızla İftar Soframızı Paylaşıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.