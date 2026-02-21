Hüseyin Can Güner: "Çankaya'da Üç Bölgede, Günlük Yaklaşık Üç Bine Yakın Yurttaşımızla İftar Soframızı Paylaşıyoruz"

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Cebeci'deki iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi. Güner, "Çankaya'da üç bölgede günlük yaklaşık üç bine yakın yurttaşımızla akşam yemeğimizi, iftar soframızı paylaşıyoruz. Çok da yoğun ilgi görüyor. Umuyoruz ki bundan sonra da hem milletimizin birlik beraberliği, kardeşliği bu anlamda devam eder, ramazan ayı buna vesile olsun diyoruz hem de ülkemizin daha ekonomik koşulların iyi olduğu, sosyal yaşamın bağlarının daha güçlü olduğu günleri de bir an önce görmesini temenni ediyoruz" dedi.

Çankaya Belediyesi, Cebeci Mahallesi'nde iftar çadırı kurdu. Çadırının önünde vatandaşlar, iftardan yaklaşık üç saat önce uzun kuyruklar oluşturdu. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, iftara katılarak vatandaşlarla birlikte oruç açtı.

Güner, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, Çankaya'da sadece ramazan ayında değil yılın her ayında sofraların vatandaşlara açıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Üniversite öğrencisi gençlerimize biliyorsunuz her akşam ücretsiz akşam yemeğiyle yanlarında oluyoruz. Onların burada Ankara'da konforlu bir şekilde, sağlıklı şekilde yaşamalarını sağlamaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra Kent Lokantalarımızda ki birisi yine bu mahallede, Cebeci Mahallemizde, yurttaşlarımıza sağlıklı gıdayı uygun ekonomik koşullarla sunma gayretindeyiz. Bugün de artık ramazan ayında iftar çadırlarımızla Çankaya'da üç bölgede günlük yaklaşık üç bine yakın yurttaşımızla akşam yemeğimizi, iftar soframızı paylaşıyoruz. Çok da yoğun ilgi görüyor. Burada hem ihtiyaç sahibi yurttaşlarımız hem de onun dışında da tüm yurttaşlarımızı aslında bölgedeki yurttaşlarımız da birlikte paylaşmanın duygusunu yaşamak için, bu ortak duyguyu içselleştirmek için de buraya geliyorlar. Bize de sağ olsunlar ilgi gösteriyorlar. Umuyoruz ki bundan sonra da hem milletimizin birlik beraberliği, kardeşliği bu anlamda devam eder, ramazan ayı buna vesile olsun diyoruz hem de ülkemizin daha ekonomik koşulların iyi olduğu, sosyal yaşamın bağlarının daha güçlü olduğu günleri de bir an önce görmesini temenni ediyoruz."