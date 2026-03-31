Çankaya'da İki Yılda Yapılanlar Anlatıldı

31.03.2026 21:29
Belediye Başkanı Güner, şeffaflık ve halka yakınlık vurgusuyla iki yıllık çalışmalarını sundu.

ÇANKAYA Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, belediye binası önünde düzenlenen programda iki yıllık çalışmalarını anlattı.

'İkinci Yılımızda Hesap Veriyoruz' sloganıyla düzenlenen programa Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcıları, CHP Ankara milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN'

Başkan Güner, konuşmasında, göreve geldikleri günden bu yana şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, "İki yıl önce bir yola çıktık. Hep birlikte inandık, hep birlikte başardık. Seçim sürecince verdiğimiz sözleri tuttuk. Halkla iç içe bir yönetim anlayışı benimsiyoruz. Belediye meclisinde güçlü bir temsil elde ettik. Tüm bu başarıları birlikte kazandık. Kapalı kapılar ardında değil, bu kentin kalbinde halkımızla yüz yüzeyiz. Çünkü bu belediye hepimizin. Bu bütçe halkın bütçesi. Bizim anlayışımızda 'ben yaptım oldu' yok; birlikte karar almak ve gerektiğinde hesap vermek var. İki yılda yaptıklarımızı anlatırken aslında tek bir hikaye anlattık. Gücünü halktan alan, yönünü halka dönen ve hesabını yine halka veren bir hikaye. Çünkü biz Çankaya'yı seviyoruz. Ama öyle uzaktan, sözle değil; sokak sokak, mahalle mahalle, insan insan seviyoruz. Bir emeklinin elini tutarken, bir çocuğun terlemiş saçını okşarken, bir öğrencinin sofrasında, bir annenin iç huzurunda, bir gencin umudunda, bir kadının güven duygusunda seviyoruz bu kenti. Bu kent memleketi kurtaran, Cumhuriyeti kuran, bozkırdan bir başkent yaratan iradenin kalbidir. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, O'nun hatıralarının yaşadığı Çankaya'da seviyoruz bu kenti. Çalışmalarımızı yürütürken her zaman yanımızda olan, Ankara'da halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koyan ve desteğini bizden esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a yürekten teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta yalnızca Çankaya'da ve Ankara'da değil, tüm Türkiye'de tarih yazan ve bu başarıda büyük emeği olan Özgür Özel'e de güveni ve mücadelesi için teşekkür ediyorum. Bu hizmetleri birlikte hayata geçirdiğimiz değerli çalışma arkadaşlarıma, Çankaya'nın emektar ve fedakar belediye personeline, yol arkadaşlarıma; ortak akılla bu kenti yönettiğimiz muhtarlarımıza ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki birlikteyiz, iyi ki Çankayalıyız. Gönüllerimiz bir olsun, birliğimiz daim olsun" dedi.

'BELEDİYECİLİĞİN NE OLDUĞUNU TÜRKİYE'YE GÖSTERDİK'

Programa katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise konuşmasında, "Bizler belediye başkanları olarak kendi paramızı harcamıyoruz. Sizlerden aldığımız bütçeyi kullanıyoruz. Bu nedenle bunun hesabını mutlaka vermemiz gerekiyor. Ben kendisini tebrik ediyorum. Dinlediğimiz zaman sadece ve sadece hayali hiçbir proje olmadan kentin gerçek ihtiyaçlarını tüm dezavantajlı gruplar dahil onlar ne istiyorsa onların kullanacağı alanlar ortaya çıkarmış. Yaptığımız çalışmalarla adeta belediyeciliğin ne olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdik. Betonu değil yeşile yatırım yapan, boşa para harcamayan hayali projeleri değil halkın gerçek ihtiyaçları neyse onlara yatırım yapan bir belediyecilik. Halktan yana olan dezavantajlı gruplarla yan yana olan bu arada üretimi destekleyen ve Ankara halkının zenginlikten başka hiçbir gaye gütmeyen projeler yaptık. Yaptığımız bu çalışmalarda Uluslararası Şeffaflık ödülünü tam üç kez aldık. Dolayısıyla onların kriterlerine uygun bir şekilde hesap veren bir belediyecilik yapıyoruz. Hesap vermeye hazırız. Ama adil olmak kaydıyla. Biz de inşallah Nisan ayının içerisinde hem bu geçtiğimiz iki yılın hem de tamamladığımız yedi yılın hesabını hep birlikte sizlere açık olarak vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

