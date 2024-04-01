Çankaya\'da İstinat Duvarı Çöktü: İşçi Enkaz Altında

YouTube Music Android uygulamasının 'Paylaş' sayfası tasarımı değişti

YouTube'un uygulama ailesi, Google'ın birinci parti uygulamalarına göre farklı bir tasarım dili benimsiyordu. Artık 'Paylaş' butonuna tıklamak, ekranın üçte ikisini kaplayan ızgara tabanlı bir sayfa yerine, ekranda beş kadar hedefi gösteren çok daha küçük ve kullanışlı bir kaydırma çubuğunu açıyor. Yeni tasarım, tek elle kullanımı kolaylaştırırken, daha az görsel karmaşa ve hızlı erişim seçenekleri sunuyor. Ayrıca, YouTube Music'in diğer özellikleri de güncellendi ve kullanıcı deneyimi iyileştirildi.