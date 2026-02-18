Çankaya Belediyesi'nden Gençlerin Kariyer Yolculuğuna Destek - Son Dakika
Çankaya Belediyesi'nden Gençlerin Kariyer Yolculuğuna Destek

18.02.2026 10:48  Güncelleme: 11:48
Çankaya Belediyesi Gençlik Merkezi Kariyer Danışma Ofisi tarafından düzenlenen etkinlikte gençlere kariyer planlama, kişisel farkındalık ve girişimcilik fırsatları hakkında bilgilendirme yapıldı.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Gençlik Merkezi Kariyer Danışma Ofisi koordinasyonunda gençlerin kariyer planlama süreçlerine destek olmak amacıyla "Kariyer Gelişim Günü" etkinliği düzenlendi.

Çankaya Belediyesi, Gençlik Merkezi Kariyer Danışma Ofisi koordinasyonunda gençlerin kariyer planlama süreçlerine rehberlik etmek amacıyla "Kariyer Gelişim Günü" etkinliğini yaşama geçirdi. Program kapsamında gençlerin potansiyellerini keşfetmeleri, güçlü ve gelişime açık yönlerini fark etmeleri ve gelecek hedeflerini daha bilinçli ve sağlam adımlarla oluşturmaları amaçlandı.

Etkinlik; gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunan çalışmalar yürüten Habitat Derneği, liderlik ve girişimcilik alanında faaliyet gösteren JCI Çankaya ile uluslararası gençlik organizasyonu AIESEC temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde kariyer planlama süreçleri, kişisel farkındalık, girişimcilik ekosistemi ve uluslararası deneyim fırsatları ele alındı. Katılımcı gençlere, eğitim ve iş hayatına hazırlık sürecinde dikkat edilmesi gereken başlıklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Organizasyon, gençlerin yalnızca mesleki yeterliliklerini değil; özgüven, iletişim ve liderlik becerilerini geliştirme konusunda da katkı sundu.

Kariyer Gelişim Günü etkinliğinde gençlerin soruları da yanıt buldu. Farklı kariyer yolları, gönüllülük çalışmaları ve yurt dışı programlarına ilişkin bilgi aktarıldı.

Kaynak: ANKA

