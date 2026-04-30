Çankaya'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı

30.04.2026 10:11  Güncelleme: 10:57
(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim alanlarındaki hazırlıklarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, hijyenik ve güvenli koşullarda yerine getirebilmesi için Mühye'de kurulan alanda kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Çankaya Belediyesi, Mühye'de bulunan kurban satış ve kesim alanında altyapı düzenlemeleri, temizlik ve çevre güvenliğine yönelik çalışmalara başladı. Alan içerisinde hem satıcılar hem de vatandaşlar için ihtiyaç duyulan tüm detaylar planlandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de hazırlıkları yerinde inceleyerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Güner, incelemelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mühye'de kurban satış ve kesim alanımızı gezdik, hazırlık çalışmalarını yerinde inceledik. Komşularımıza sağlıklı ve güvenli bir ortam sunmak için titizlikle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı süresince alanda veteriner hizmetleri, zabıta denetimleri ve temizlik ekipleri kesintisiz görev yapacak. Olası kazalara karşı sağlık ekipleri de alanda hazır bulunacak. Kurban ibadetini gerçekleştirmek üzere alana gelen vatandaşlara su, çay gibi ikramlar sunulacak.

Alan, vatandaşların ibadetlerini huzur ve güven içinde gerçekleştirebilmeleri için bayram öncesinde hazır hale getirilecek.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
