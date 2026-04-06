Çankaya'da Kütüphane Haftası, Zengin Etkinliklerle Kutlandı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlediği zengin içerikli etkinlik programıyla çocukları, aileleri ve kitapseverleri bir araya getirdi. Hafta boyunca kütüphaneler, kültür merkezleri ve kreşlerde gerçekleştirilen etkinliklerde okuma kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenirken, katılımcılar hem eğitici hem de keyifli anlar yaşadı.

Çankaya Belediyesi'nin 30 Mart-5 Nisan Kütüphane Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler yoğun ilgi gördü. Etkinliklerin önemli bir bölümünü yazar buluşmaları oluşturdu. Çocuklara kitap okumanın önemi ve kitap sevgisi anlatılarak farkındalık oluşturuldu.

Çocuk kitabı yazarı Bilge Nur Pembegül, başta Prof. Dr. Muammer Aksoy Kütüphanesi olmak üzere Kırkkonaklar Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kütüphanesi ve kreşlerde minik okurlarla bir araya geldi. "Küçük Bir Mucize" adlı kitabını çocuklara okuyan yazar, kitap okuma alışkanlığının önemini anlatarak söyleşiler gerçekleştirdi ve etkinliklerin ardından kitaplarını imzalayarak çocuklara hediye etti.

Türkolog yazar Neşe Çetiner de Çayyolu Hizmet Binası'nda düzenlenen söyleşide kitap sevgisi ve Atatürk'ün okuma alışkanlıkları üzerine katılımcılarla buluştu.

"Akademisyen Anne" olarak bilinen çocuk gelişimi uzmanı Saniye Bencik Kangal ise Atatürk Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği söyleşide, çocuklara kazandırılması gereken alışkanlıkları bilimsel veriler ışığında ailelerle paylaştı."

Her yaştan çocuk kitapla buluştu

Kütüphane ziyaretleri ve çocuklara yönelik deneyim odaklı etkinlikler de hafta boyunca yoğun ilgi gördü. Çeşitli kreşlerden gelen öğrenciler kütüphaneleri gezerek kütüphane kuralları ve belediye hizmetlerine ilişkin bilgilendirildi. Kırkkonaklar Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kütüphanesi ve diğer merkezlerde düzenlenen çocuk atölyeleri ile minikler kütüphane deneyimi yaşarken, Çağdaş Drama eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle öğrenme süreci eğlenceli hale getirildi. Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi'nde düzenlenen atölyelerde ise etkileşimli kitap okuma, el işi ve boyama çalışmaları yapılarak çocukların kendi kitap ayraçlarını üretmeleri sağlandı.

Sesli Kütüphane unutulmadı

Toplumsal farkındalık ve paylaşım kültürünü geliştirmeye yönelik etkinlikler de programda yer aldı. Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen Sesli Kütüphane etkinliğinde gönüllüler kitap seslendirerek engelleri birlikte aşmanın önemine dikkati çekti. Çayyolu Hizmet Binası ve Birlik Çankaya Evi'nde düzenlenen "Çocuk Kitapları Takas Şenliği" ile çocuklar okudukları kitapları birbirleriyle değiş tokuş ederek hem yeni kitaplara ulaştı hem de paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, sürdürülebilirlik ve dayanışma kültürüne katkı sundu.

Kütüphane Haftası etkinlikleri, Prof. Dr. Bahriye Üçok Kütüphanesi'nde düzenlenen kapanış programıyla sona erdi. "Eserleriyle İz Bırakan Küçük Ressamlar" kitabının yazarı Başak Akgün Akil ile Çocuklar için Sanat, Yapay Zeka ve Yaratıcılık Atölyesi gerçekleştirildi. Kaplumbağa temasına uygun resimler yapan çocuklar kendilerine hediye edilen kitapları da imzalattı.