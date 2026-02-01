Çankaya Belediyesi'nden Gençler İçin Uluslararası İş Birliği

(ANKARA) - Çankaya Gençlik Merkezi, gençlik politikaları ve çalışmaları kapsamında uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye yönelik önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Latin Amerika ülkeleriyle geliştirilebilecek ortak çalışmaların ele alındığı toplantıda, 13 ülkenin Ankara'daki büyükelçilik temsilcileri bir araya geldi.

Çankaya Belediyesi, gençlik politikaları ve çalışmaları kapsamında uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Latin Amerika ülkeleriyle hayata geçirilebilecek ortak çalışmaların ele alındığı toplantıda, Ankara'da görev yapan 13 ülkenin büyükelçilik temsilcileri Çankaya Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıya Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy da katıldı.

Nikaragua, Peru, Venezuela, El Salvador, Şili, Meksika, Arjantin, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Brezilya, Kolombiya ve Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara büyükelçiliklerinden temsilcilerin katıldığı toplantıda; gençlik çalışmaları, kültürel etkileşim, eğitim, spor, gönüllülük ve ortak proje geliştirme konuları değerlendirildi.

Gençlik odaklı ortak projeler görüşüldü

Toplantı kapsamında katılımcılara, Çankaya Belediyesi'nin gençlik politikaları ile Çankaya Gençlik Merkezi bünyesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Latin Amerika ülkeleriyle kurulabilecek sürdürülebilir iş birlikleri ve gençlere yönelik çok taraflı projeler, görüşmelerin ana gündemini oluşturdu.

Başkatip, bakan-müşavir, maslahatgüzar, konsolos, kültür ataşesi ve büyükelçi asistanı düzeyinde temsilcilerin yer aldığı buluşma, karşılıklı görüş alışverişiyle verimli bir şekilde gerçekleşti. Toplantının, Çankaya Belediyesi'nin uluslararası alanda gençlere yönelik proje ve iş birliklerini artırmasına katkı sağlaması hedefleniyor.