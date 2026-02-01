Çankaya Belediyesi'nden Gençler İçin Uluslararası İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çankaya Belediyesi'nden Gençler İçin Uluslararası İş Birliği

01.02.2026 10:53  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya Gençlik Merkezi, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Latin Amerika ülkeleriyle ortak projelerin ele alındığı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 13 ülkenin büyükelçilik temsilcileri gençlik çalışmaları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

(ANKARA) - Çankaya Gençlik Merkezi, gençlik politikaları ve çalışmaları kapsamında uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye yönelik önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Latin Amerika ülkeleriyle geliştirilebilecek ortak çalışmaların ele alındığı toplantıda, 13 ülkenin Ankara'daki büyükelçilik temsilcileri bir araya geldi.

Çankaya Belediyesi, gençlik politikaları ve çalışmaları kapsamında uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Latin Amerika ülkeleriyle hayata geçirilebilecek ortak çalışmaların ele alındığı toplantıda, Ankara'da görev yapan 13 ülkenin büyükelçilik temsilcileri Çankaya Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıya Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy da katıldı.

Nikaragua, Peru, Venezuela, El Salvador, Şili, Meksika, Arjantin, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Brezilya, Kolombiya ve Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara büyükelçiliklerinden temsilcilerin katıldığı toplantıda; gençlik çalışmaları, kültürel etkileşim, eğitim, spor, gönüllülük ve ortak proje geliştirme konuları değerlendirildi.

Gençlik odaklı ortak projeler görüşüldü

Toplantı kapsamında katılımcılara, Çankaya Belediyesi'nin gençlik politikaları ile Çankaya Gençlik Merkezi bünyesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Latin Amerika ülkeleriyle kurulabilecek sürdürülebilir iş birlikleri ve gençlere yönelik çok taraflı projeler, görüşmelerin ana gündemini oluşturdu.

Başkatip, bakan-müşavir, maslahatgüzar, konsolos, kültür ataşesi ve büyükelçi asistanı düzeyinde temsilcilerin yer aldığı buluşma, karşılıklı görüş alışverişiyle verimli bir şekilde gerçekleşti. Toplantının, Çankaya Belediyesi'nin uluslararası alanda gençlere yönelik proje ve iş birliklerini artırmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Latin Amerika, Büyükelçilik, Politika, Gençlik, Çankaya, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden Gençler İçin Uluslararası İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

12:08
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 12:27:11. #7.11#
SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi'nden Gençler İçin Uluslararası İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.