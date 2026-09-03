Çankaya'da ot yangını itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü
Ankara'nın Çankaya ilçesi Keklikpınarı Mahallesi'nde baz istasyonu ve vericilerin yanındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye sevk edilen ekipler alevleri kontrol altına alarak olası bir sıçramayı önledi.
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çankaya ilçesi Keklikpınarı Mahallesi'ndeki baz istasyonu ve vericilerin yanındaki otluk alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: DHA
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